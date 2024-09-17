Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Merkez Bankası, politika faizi kararını perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak. Metinde yaşanabilecek olası değişikliklerden ilk faiz indiriminin zamanlaması anlaşılmaya çalışılacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Eylül Perşembe günü toplanacak.
Kurulun politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklanacak.