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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası, politika faizi kararını perşembe günü açıklayacak. TCMB'nin faizi üst üste altıncı kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Piyasa aktörleri faiz kararına ilişkin toplantı metnindeki değişikliklere odaklanacak. Metinde yaşanabilecek olası değişikliklerden ilk faiz indiriminin zamanlaması anlaşılmaya çalışılacak.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında - 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 19 Eylül Perşembe günü toplanacak.

Kurulun politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklanacak.

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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında - 2

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişiklik yapmasını beklemiyor.

Geçen ay gerçekleştirilen toplantıda da politika faizi üst üste beşinci kez yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında - 3

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Anketler, ilk politika faizi indirimi beklentilerinin ötelendiğini ortaya koydu.

İlk faiz indirimi için 2025 yılının ilk ayları öne çıkmaya başladı.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında - 4

PPK METNİNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Bir önceki PPK metninde yer alan "enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadesinin bu ay metinde korunup korunmayacağı piyasalarda yakından takip ediliyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında - 5

Piyasalar bu ve PPK metninde yapılacak olası diğer değişiklikleri, önümüzdeki dönemde politika bileşimi hakkındaki yönlendirmeyi ve ilk faiz indirimi zamanlamasını anlamak için izliyor.

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında - 6

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

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