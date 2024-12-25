Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı?

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin yüzde 30'luk asgari ücret zammı sonrası nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi güçlenmiş durumda... İşte Merkez Bankası'nın kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı? - 1

Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısını bugün düzenleyecek.

Faiz indirim döngüsü için ilk adımın atılıp atmayacağı merakla bekleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı? - 2

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Faiz kararı öncesi asgari ücretteki artış oranının önemli olacağı belirtiliyordu.

2025 yılında uygulanacak asgari ücret, yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

Türk-İş, asgari ücret rakamının kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı? - 3

ASGARİ ÜCRET FAİZ KARARINI NASIL ETKİLER?

Piyasalarda asgari ücret rakamı sonrası faiz indirimi beklentisi güçlendi.

Ekonomistlerin beklentisi, politika faizinin 150 baz puan indirimle yüzde 48,50'ye çekileceği yönünde.

250 baz puanlık faiz indiriminin de olsa masada olduğu belirtiliyor.

Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı? - 4

REKOR FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BEKLENİYOR

2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 29,50 olarak tahmin ediliyor.

Bankacılara göre 2025 sonuna kadar 20 puan faiz indirim fiyatlanıyor.

Bu beklenti 2000'li yılların başından beri yapılan en büyük faiz indirimi döngüsüne işaret ediyor.

Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı? - 5

Merkez Bankası, kasım toplantısında faizi beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

Böylece politika faizi üst üste sekizinci ayda da değişmemişti.

Politika faizi mart ayında 500 baz puan artışla yüzde 50'ye yükseltilmişti.

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