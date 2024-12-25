Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. TCMB'nin yüzde 30'luk asgari ücret zammı sonrası nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor. Piyasalarda faiz indirimi beklentisi güçlenmiş durumda... İşte Merkez Bankası'nın kararı öncesi bilinmesi gerekenler...
Piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.
Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısını bugün düzenleyecek.
Faiz indirim döngüsü için ilk adımın atılıp atmayacağı merakla bekleniyor.