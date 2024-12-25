Gözler Merkez'e çevrildi: Faiz indirimleri başlayacak mı?

REKOR FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BEKLENİYOR

2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 29,50 olarak tahmin ediliyor.



Bankacılara göre 2025 sonuna kadar 20 puan faiz indirim fiyatlanıyor.



Bu beklenti 2000'li yılların başından beri yapılan en büyük faiz indirimi döngüsüne işaret ediyor.