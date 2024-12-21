Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı?

Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Perşembe günü açıklanacak karar öncesinde farklı tahminler konuşulmaya başlandı. Ağırlıklı beklenti 150 baz puan indirim olacağı yönünde... Ancak TCMB'nin kararında asgari ücretin de etkili olacağı belirtiliyor. İşte Merkez Bankası'nın kararı öncesi bilinmesi gerekenler...

Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı? - 1

Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.

Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısını 26 Aralık 2024 Perşembe günü düzenleyecek.

Piyasalarda faiz indirim döngüsünün ilk adımını atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı? - 2

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Enflasyonun beklenenden yavaş gerilemesi ilk indirimin miktarına ilişkin beklentilerde fikir ayrılıklarına neden oldu.

Kasım ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,24 ile tahminlerin üzerinde gelmişti.

Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı? - 3

Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekeceğini öngördü.

250 baz puanlık faiz indiriminin düşük ihtimal de olsa masada olduğu belirtildi.

Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı? - 4

ASGARİ ÜCRET FAİZ KARARINI ETKİLER Mİ?

Merkez Bankası'nın faiz kararında asgari ücretin etkili olacağı kaydedildi.

2025 yılı asgari ücretin bu hafta netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrette zam oranına göre faizin pas geçilebileceği de ifade edildi.

Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı? - 5

REKOR FAİZ İNDİRİM DÖNGÜSÜ BEKLENİYOR

2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması yüzde 29,50 olarak tahmin edildi.

Bankacılara göre vadeli işlemler de benzer şekilde 2025 sonuna kadar 20 puan faiz indirim fiyatlandı.

Bu beklenti 2000'li yılların başından beri yapılan en büyük faiz indirimi döngüsüne işaret ediyor.

Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı? - 6

Merkez Bankası, kasım toplantısında faizi beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu.

Böylece politika faizi üst üste sekizinci ayda da değişmemişti.

Politika faizi mart ayında 500 baz puan artışla yüzde 50'ye yükseltilmişti.

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