Gözler Merkez'in kararında: Faiz indirim döngüsü başlayacak mı?
Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Perşembe günü açıklanacak karar öncesinde farklı tahminler konuşulmaya başlandı. Ağırlıklı beklenti 150 baz puan indirim olacağı yönünde... Ancak TCMB'nin kararında asgari ücretin de etkili olacağı belirtiliyor. İşte Merkez Bankası'nın kararı öncesi bilinmesi gerekenler...
Yurtiçi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.
Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısını 26 Aralık 2024 Perşembe günü düzenleyecek.
Piyasalarda faiz indirim döngüsünün ilk adımını atıp atmayacağı merakla bekleniyor.