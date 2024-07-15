Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Piyasalarda bu haftanın en önemli gelişmesi Moody's'in kredi notu kararı olacak. Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili değerlendirmesini cuma günü yayınlaması bekleniyor. Yabancı ilgisinin arttığı dönemde kredi notu kararı önem taşıyor. Moody's'in diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarını takip edip etmeyeceği merak konusu...Piyasalarda Moody's ile ilgili neler konuşuluyor?
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 19 Temmuz Cuma gecesi Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.
Moody's, Standard and Poors (S&P) ile Fitch Ratings gibi kredi notu artırımına gidip gitmeyeceği merak konusu...
Bu yılın ocak ayında Türkiye ile ilgili ilk raporunu yayınlayan Moody's, B3 olan kredi notunu değiştirmemiş ancak görünümü durağandan pozitife yükseltmişti.