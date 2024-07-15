Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 19 Temmuz Cuma gecesi Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayınlayacak.



Moody's, Standard and Poors (S&P) ile Fitch Ratings gibi kredi notu artırımına gidip gitmeyeceği merak konusu...



Bu yılın ocak ayında Türkiye ile ilgili ilk raporunu yayınlayan Moody's, B3 olan kredi notunu değiştirmemiş ancak görünümü durağandan pozitife yükseltmişti.