Gözler S&P'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi?
Gözler kredi kuruluşu Standard and Poor's'un Türkiye ile ilgili değerlendirmesine çevrildi. Raporun akşam saatlerinde yayınlaması bekleniyor. Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığı dönemde not artırım kararının gelip gelmeyeceği merak konusu...
Gözler kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) Türkiye ile ilgili raporuna çevrildi.
Kuruluşun Türkiye değerlendirmesini bugün piyasalar kapandıktan sonra yayınlaması bekleniyor.
Analistler, Türkiye'ye yabancı ilgisinin son dönemlerde arttığını belirtirken, S&P raporunun önemine dikkat çekti.