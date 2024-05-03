Daha önce S&P Global'in Türkiye için ilk rapor tarihi 3 Mayıs 2024, ikinci rapor tarihi 1 Kasım 2024 olarak açıklanmıştı.

Buna rağmen kredi derecelendirme kuruluşlarının belirledikleri tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.