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Gözler S&P'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi?

Gözler kredi kuruluşu Standard and Poor's'un Türkiye ile ilgili değerlendirmesine çevrildi. Raporun akşam saatlerinde yayınlaması bekleniyor. Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığı dönemde not artırım kararının gelip gelmeyeceği merak konusu...

Gözler SP'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi? - 1

Gözler kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's'un (S&P) Türkiye ile ilgili raporuna çevrildi.

Kuruluşun Türkiye değerlendirmesini bugün piyasalar kapandıktan sonra yayınlaması bekleniyor.

Analistler, Türkiye'ye yabancı ilgisinin son dönemlerde arttığını belirtirken, S&P raporunun önemine dikkat çekti.

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Gözler SP'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi? - 2

Daha önce S&P Global'in Türkiye için ilk rapor tarihi 3 Mayıs 2024, ikinci rapor tarihi 1 Kasım 2024 olarak açıklanmıştı.

Buna rağmen kredi derecelendirme kuruluşlarının belirledikleri tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor.

Gözler SP'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi? - 3

S&P, Türkiye notunu "B" seviyesinde tutarken, bu seviye yatırım yapılabilir düzeyin beş kademe altında bulunuyor.

Uzmanlar, S&P'nin bugün not kararı açıklamayabileceğini belirtti.

Bu kararın Türkiye'ye yönelik pozitif bakışı etkilemeyeceğini ifade eden uzmanlar, kuruluşun görünüm revizyonlarından 8-12 ay sonra not artışı kararı verdiğine vurgu yaptı.

Gözler SP'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi? - 4

Kuruluş, en son Aralık 2023'te Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife çevirmişti.

Piyasadaki genel görüş not artırım kararının Kasım 2024'te gelebileceği yönünde.

Gözler SP'nin Türkiye kararında: Not artırımı gelir mi? - 5

Diğer önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından da olumlu değerlendirmeler gelmişti.

Fitch, mart ayında Türkiye'nin kredi görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, kredi notunu "B" seviyesinden "B+"ya yükseltmişti.

Moody's ise ocak ayında kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü durağandan pozitife revize etmişti.

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