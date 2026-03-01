Gözler yarına çevrildi, altın ve gümüş rekor kıracak mı? Uzman isim tahminleri ve beklentileri yorumladı

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın ve gümüşe sürecin etkilerinin nasıl olabileceğini Ntv.com.tr için yorumladı. Yıldırımtürk, İran ve İsrail arasında gerçekleşen savaşın müzakere günlerinden saldırı anına kadar belirsizlik yarattığını ve piyasa açılışına etkili olacağını belirtti. Yıldırımtürk “Bir belirsizlik söz konusuydu saldırıların ardından bu belirsizlik ortadan kalktı ve piyasa bundan etkilenecek. Petrol fiyatları piyasada yüksek açılış sergileyecektir. Petrol piyasasının yüksek ilerlemesi altına da etki edecek. Altında ocak ayında yaşadığımız rekora tekrar ulaşacağız. Piyasanın pazartesi günü 8 bin lira seviyelerinde açılmasını ön görülüyor. Ancak gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyerek 7 bin 800 sevilerine de geri gelebilir.” ifadeleriyle Pazartesi günü açılacak olan piyasaya dair yorumlarını paylaştı.