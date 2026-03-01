Gözler yarına çevrildi, altın ve gümüş rekor kıracak mı? Uzman isim tahminleri ve beklentileri yorumladı
01.03.2026 12:02
Son Güncelleme: 01.03.2026 12:19
ABD ve İsrail'in başlattığı İran Savaşı'nın ardından değerli metaller piyasasında yukarı yönlü dalgalanma gerçekleşiyor. Altında ve gümüşte rekor fiyatlar bekleniyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın ve gümüşte tahminleri Ntv.com.tr için yorumladı.
ABD VE İRAN'IN İSRAİL SALDIRILARI ALTINI VURDU
26 Şubat günü İran ve ABD arasında gerçekleşen müzakereler sürecinde değerli metaller piyasası sessizliğe bürünmüştü. Belirsizlik sürecinde sakin ilerleyen piyasaya İsrail'in İran'a saldırıları etkili oldu. 26 Şubat'ta saldırılar henüz başlamadan önce Kapalıçarşı'da fiziki gram altının fiyatı 7 bin 498 lira civarındaydı. Saldırıların ardından kapalı çarşıda gram altın en son 8 bin sınırını aşarak 8 bin 17 lira seviyelerine yükseldi. Piyasalarda hafta sonu nedeniyle işlem yapılamıyor ve sığ piyasalardaki fiyatların hızlı yükselip düşmesi yatırımcıyı tereddütte bırakıyor. Hafta sonu yatarım kararları alınırken dikkatli olmak gerekiyor.
"OCAK AYI REKORUNA İLERLEYECEĞİZ"
Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk altın ve gümüşe sürecin etkilerinin nasıl olabileceğini Ntv.com.tr için yorumladı. Yıldırımtürk, İran ve İsrail arasında gerçekleşen savaşın müzakere günlerinden saldırı anına kadar belirsizlik yarattığını ve piyasa açılışına etkili olacağını belirtti. Yıldırımtürk “Bir belirsizlik söz konusuydu saldırıların ardından bu belirsizlik ortadan kalktı ve piyasa bundan etkilenecek. Petrol fiyatları piyasada yüksek açılış sergileyecektir. Petrol piyasasının yüksek ilerlemesi altına da etki edecek. Altında ocak ayında yaşadığımız rekora tekrar ulaşacağız. Piyasanın pazartesi günü 8 bin lira seviyelerinde açılmasını ön görülüyor. Ancak gün içerisinde dalgalı bir seyir izleyerek 7 bin 800 sevilerine de geri gelebilir.” ifadeleriyle Pazartesi günü açılacak olan piyasaya dair yorumlarını paylaştı.
ALTINA TALEP ARTACAK
Yıldırımtürk, önümüzdeki günlerde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının altın piyasasına da etki etmesi hakkında yorumlarda bulundu. “Enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor ve yüksek açıklanacağı tahmin ediliyor. Bu durumda zaten artış gösteren altın piyasasının olması ve enflasyon yüksekliği vatandaşı altın alımına yöneltecek. Vatandaşın altına olan ilgisi giderek artacak bu durum da piyasaya yansıyacak. Merkez bankasının etkisiyle belirli bir seviyede olan ve oynama göstermeyen dolar yatırımcısını dahi altına yöneliyor.” ifadeleriyle vatandaşın altına olan ilgisinin artacağına dair mesajlar verdi.
GÜMÜŞ BAKIR ALICISINA UYARILAR
Yıldırımtürk, altınla paralel seviyelerde ilerleyen gümüş hakkında da uyarılarda bulundu. “Gümüşe olan ilginin arttığına dair sosyal medyada yayılımlar mevcut ancak bu durum doğru değil. Vatandaş altından vazgeçip gümüşe yöneldi gibi bir durum söz konusu değil. Gümüşün alış satışı fiziki olarak çok zor. İstanbul'da alınan fiziki gümüşü satmak için küçük şehirlerde gümüş ticareti yapan merkezi bulmak dahi zor. Bu yüzden vatandalın gümüşe yöneleceğini talepte artış olacağını sanmıyorum. Değerli metaller konusunda da vatandaş yanlızca aracı kurumlar üzerinden alış satış sağlamalı. Fiziki bakırı paladyumu aldıktan sonra vatandaş satışta zorluk yaşayacak. Bu konuda dikkatli olunmalı." ifadeleriyle gümüşe ve değerli metallere yatırım yapmayı planlayanları uyardı.