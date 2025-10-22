Gram altın 10 bin lira olacak mı? Uzmanlardan borsa, döviz ve altın tahmini

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ve gerçekleşmeler programlar dahilinde ilerlerken para ve hisse piyasaları yeterli ivmeyi yakalayamadı. Borsa İstanbul 15 ay aradan sonra yeniden 11 bin puan seviyelerine ulaşsa da şu sıralar 10 bin 500 puan seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar ve Euro tarafında primler yıllık yüzde 25-30 seviyelerinde gerçekleşti. Mevduat faizleri yıllık bileşik olarak yüzde 50-55 civarında getiriler sağladı. Altın ise hızlı yükseldi ve yılbaşından bu yana yüzde 100'e yakın prim yaptı. Enflasyon ise son açıklanan veride yüzde 33.29 olarak gerçekleşti.

Uzmanlar borsa, döviz, altın gibi yatırım enstrümanlarına yönelik olarak tahminlerini açıkladı.