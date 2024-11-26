GSS borçları siliniyor mu? GSS prim borcu affıyla ilgili açıklama geldi

SGK ile diğer kurumlar arasında veri paylaşımını düzenleyen bir madde ile vatandaşların sosyal güvenlik işlemlerini hızlandıracaklarını kaydeden Usta, şöyle konuştu:



"Bu düzenleme, bürokratik engelleri kaldırarak, vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına erişimini kolaylaştıracaktır. Kamuoyunun büyük bir ilgiyle beklediği Genel Sağlık Sigortası borçları düzenlenmesi maddesi var. Daha önce yürürlüğe konulan yapılandırma kanunlarından yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 1 Ocak 2015 öncesine ait zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borçlarını siliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak ve nihai olarak da Genel Sağlık Sigortası'na erişiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve toplumsal sağlık riskini azaltmak için düzenlediğimiz bir kanun maddesi. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili düzenleme ile ilgili birkaç düzenlememiz var. Çalışan Sağlığı Merkezleri (ÇASMER) açık bir şekilde tanımlanmakta ve 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine düşük maliyetle veya maliyetsiz bir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetini temin edebilme imkanı sağlayacak bir madde getiriyoruz. Önemli bir düzenlememiz, imalat sektöründe sigorta primlerine yönelik düzenleme. Özel sektör iş verenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyeceklerini sigorta primlerinde yer alan şartların taşınması koşuluyla halihazırda 5 puanlık indirim sağlanmaktadır. Kamu harcamalarının gözden geçirilmesi ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla özel sektör işverenlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi, 4 puan olarak düzenlenmekte. İmalat sektöründe 5 puanlık indirimimiz, 2025 ve 2026 yıllarında devam ettirilmek üzere kanun teklifimiz düzenlemiş durumda. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı veya Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu kararı ile burslandırılan uluslararası öğrenciler, bursluluk statüleri devam ettiği sürece Genel Sağlık Sigortası'nı yaptırabilme imkanına sahiptiler. Mevcut düzenlememizde, bu öğrenciler, eğitim öğretime başladıkları ilk yıl sadece ilk 1 ay içerisinde başvurabildikleri taktirde Genel Sağlık Sigortası yaptırabiliyorlardı. Bunu kaçıran öğrenciler, Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanamıyorlardı. Yeni düzenlememizde, her eğitim öğretim yılı başlangıcında, ilk 1 ay içerisinde başvuran öğrenciler Genel Sağlık Sigortası yaptırma hakkına da sahip olacaklar."



Usta, 2015 öncesi SGK borcunu ödemeyenlerin silinecek borçlarının 2 milyar lira olduğunu da söyledi.