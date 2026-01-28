Gümüş düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanlar konuştu

2026 yılı için değerlendirmede bulunan Mutioğlu "Gümüş 2026 yılında da altının arkasında gitmeye devam edecek altının peşini bırakmaz kazanım olarak belki de fazla bile kazandırabilir.” ifadelerini kullandı.

Avni Mutioğlu, eski JP Morgan Baş Stratejisti Marko Kolanovic, gümüşün bu yıl yüzde 50 oranında kaybettirebileceğine dair sözlerini ise "Şaşırmam piyasada gümüşten çok para toplandı." diyerek değerlendirdi.