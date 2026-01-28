Gümüş düşecek mi, yükselecek mi? Uzmanlar konuştu
28.01.2026 13:13
Son Güncelleme: 28.01.2026 14:43
Dilara Civelek
Değerli metallerdeki artışla gözler gümüş ve altına çevrildi. Gümüş yatırımcısına altından daha çok kazandırdı. 2026 yılı için uzmanlar gümüşü değerlendirdi.
BÜYÜK RESETLEME
Küresel piyasalar, jeopolitik risklerin etkisinde hareket etmeye devam ediyor. Metallerin günden güne artan değerlenme oranı ise yatırımcıyı yönlendirdi. Altın piyasası uzmanı İslam Memiş gümüşün yükselişi için Çin ve ABD'yi işaret etti “Şuan dünyada emtia savaşları var. Bu savaşı Amerika altın Çin ise gümüş üzerinden başlattı. Aslında bu durumu daha ileriki tarihte bekliyorduk ancak büyük resetleme öne çekildi. Büyük resetlemeyi tanımlamak gerekirse kağıt paraları kullanan son nesil biziz artık metallere ve dijital paralara geçiş yapılacak 2030 yılında bu resetlemenin gerçekleşmesini bekliyorum bu emtia savaşları da bunun için bir hazırlık.” ifadelerini kullandı.
DÜNYANIN İHTİYACI VAR
Dünyadaki gümüş ihtiyacını yorumlayan Memiş “Dünyada altından çok gümüşe ihtiyaç duyuluyor. Gümüş en çok tıp alanında mikrobiyoloji konusunda kullanılıyor. Yeşil enerjinin artmasıyla güneş panellerin de gümüşe duyulan ihtiyaç artıyor. Fotoğrafçılık alanında da yoğun bir şekilde gümüş kullanılıyor.” açıklamasını yaptı.
2026 YILINDA GÜMÜŞÜN GELECEĞİ
İslam Memiş “2026 yılında gümüşte sert bir düşüş bekliyorum. Uzun vadede gümüş elbette kazandıracak ancak kısa vadede yatırımcısını üzecek. Şuan teknik olarak okuyamadığımız bir köpük var bunun ardından bir çökme bekliyorum. Eski JP Morgan Baş Stratejisti Marko Kolanovic, gümüşün bu yıl yüzde 50 oranında kaybettirebileceğine dair sözleri olmuştu ben de aynı şekilde düşünüyorum.” ifadesiyle gümüşte düşüşe dikkat çekti.
GÜMÜŞ İÇİN SPEKÜLASYONLAR VAR
Altın piyasası uzmanı Avni Mutioğlu ise altının yükselişinde spekülasyonlar olmasını yorumladı “Gümüşün yükselişi spekülasyonlara bağlı. Her 4-5 yılda bir piyasayı hareketlendirmek için bu tarz spekülasyonlar piyasaya sunulur şuanda onu yaşıyoruz. Bundan 3 yıl önce de gümüşün dünyada kullanım oranları yüksekti tıp alanında güneş enerjisi alanında bunlar yeni çıkmadı ancak bunlar gündeme getirilerek spekülasyon yapılıyor gümüş piyasası canlandırılıyor." ifadesiyle spekülasyonları vurguladı.
ALTINDAN ÇOK KAZANDIRABİLİR
2026 yılı için değerlendirmede bulunan Mutioğlu "Gümüş 2026 yılında da altının arkasında gitmeye devam edecek altının peşini bırakmaz kazanım olarak belki de fazla bile kazandırabilir.” ifadelerini kullandı.
Avni Mutioğlu, eski JP Morgan Baş Stratejisti Marko Kolanovic, gümüşün bu yıl yüzde 50 oranında kaybettirebileceğine dair sözlerini ise "Şaşırmam piyasada gümüşten çok para toplandı." diyerek değerlendirdi.