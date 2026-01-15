Gümüş fiyatları bir anda çakıldı, altın kayıpta
15.01.2026 07:31
Burak Taşçı
Gümüş fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatını hedef alan yeni gümrük vergisini uygulamaktan vazgeçmesiyle birlikte düşüş gösterdi. Altın fiyatları da yüzde 1'e yakın düşüşte seyrediyor.
Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 581 dolara geriledi ancak küresel belirsizlikler devam ederken piyasalar ABD'nin faiz indiriminin potansiyel derinliğini değerlendirmeye devam ederken rekor seviyelere yakın kaldı. Kasım ayı üretici fiyat verileri, hem genel hem de çekirdek veriler, beklentilerin altında geldi ve Aralık ayı tüketici enflasyon raporunun düşük seyretmesinden gelen önceki sinyalleri güçlendirdi.
Rakamlar, Federal Rezerv'in bu yıl birden fazla faiz indirimi uygulama esnekliğine sahip olduğu beklentilerini destekledi. Bununla birlikte, bazı politika yapıcılar temkinli davranarak enflasyon baskılarının tamamen bastırılmasının daha zor olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gelen ceza davası tehditlerinin ardından küresel merkez bankası liderlerinin Başkan Powell'ı desteklemesiyle Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler devam etti. Jeopolitik cephede ise Başkan Trump, İran'a karşı harekete geçmeyi erteleyebileceğinin sinyalini vererek, yakın bir ABD askeri müdahalesi korkularını hafifletti ve metalin güvenli liman özelliğini biraz azalttı.
ONS ALTIN
Ons altın güne 4 bin 632 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 581 dolar, en yüksek de 4 bin 633 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 594 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın güne 6 bin 430 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 361 lira, en yüksek de 6 bin 430 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 379 liradan alıcı buluyor.
GÜMÜŞ FİYATLARI ÇAKILDI
Gümüş, ons başına 86 doların altına gerileyerek yaklaşık yüzde 6'dan fazla düşüş yaşadı. ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik minerallerin ithalatını hedef alan yeni gümrük vergileri uygulamaktan vazgeçmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyelerinden sert bir geri çekilme gösterdi. Trump, bunun yerine ABD'nin yeterli kritik mineral tedarikine sahip olmasını sağlamak ve tedarik zinciri risklerini hızla azaltmak için yabancı ülkelerle anlaşmalar müzakere etmeyi hedefleyeceğini söyledi. Ancak Beyaz Saray, zamanında tatmin edici anlaşmalara varılamaması durumunda olası ithalat kısıtlamaları olasılığını açık tuttu. Trump'ın İran'daki protestocuların infazlarının durdurulduğuna dair güvence aldığını söylemesinin ardından, değerli metallere olan güvenli liman talebi de azaldı ve bu durum ABD'nin ülkeye karşı askeri bir harekât düzenleyeceği korkularını yatıştırdı. Bu arada, ABD'nin son ekonomik verileri Federal Rezerv politikası beklentileri üzerinde çok az etki yaratırken, merkez bankasının bağımsızlığına ilişkin endişeler de azaldı.
ONS GÜMÜŞ
Ons gümüş güne 93,29 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 86,27 dolar, en yüksek de 93,64 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 87,96 dolardan işlem geçiyor.
GRAM GÜMÜŞ
Gram gümüş güne 129,4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 119,6 lira, en yüksek de 129,8 lirayı gördü. Şu sıralar 122,4 liradan alıcı buluyor.