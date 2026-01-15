Gümüş fiyatları bir anda çakıldı, altın kayıpta

Altın fiyatları ons başına yaklaşık 4 bin 581 dolara geriledi ancak küresel belirsizlikler devam ederken piyasalar ABD'nin faiz indiriminin potansiyel derinliğini değerlendirmeye devam ederken rekor seviyelere yakın kaldı. Kasım ayı üretici fiyat verileri, hem genel hem de çekirdek veriler, beklentilerin altında geldi ve Aralık ayı tüketici enflasyon raporunun düşük seyretmesinden gelen önceki sinyalleri güçlendirdi.

Rakamlar, Federal Rezerv'in bu yıl birden fazla faiz indirimi uygulama esnekliğine sahip olduğu beklentilerini destekledi. Bununla birlikte, bazı politika yapıcılar temkinli davranarak enflasyon baskılarının tamamen bastırılmasının daha zor olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu arada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden gelen ceza davası tehditlerinin ardından küresel merkez bankası liderlerinin Başkan Powell'ı desteklemesiyle Fed'in bağımsızlığına ilişkin endişeler devam etti. Jeopolitik cephede ise Başkan Trump, İran'a karşı harekete geçmeyi erteleyebileceğinin sinyalini vererek, yakın bir ABD askeri müdahalesi korkularını hafifletti ve metalin güvenli liman özelliğini biraz azalttı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 632 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 581 dolar, en yüksek de 4 bin 633 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 594 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 430 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 361 lira, en yüksek de 6 bin 430 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 379 liradan alıcı buluyor.