H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

YÜZDE 71'İ HİNDİSTAN

Hükümete sunulan son rapora göre, ABD’de H-1B vizelerinin neredeyse üçte ikisi “bilgisayarla ilgili işlerde” görev yapan yabancı çalışanlara veriliyor. Amazon, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri, bu vizeleri en çok kullanan şirketler arasında yer alıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, başvurularda özellikle Hindistan’dan gelen adaylar belirleyici konumda. 2024 mali yılında onaylanan H-1B vizelerinin yüzde 71’i Hindistan, yüzde 12’si ise Çin doğumlu çalışanlara verildi.

İşte H-1B vizesini en çok kullanan 10 şirket