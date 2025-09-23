H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

ABD’de yüksek nitelikli teknoloji işlerinde çalışan yabancıların da kullandığı H-1B vizeleri, Amazon, Microsoft ve Meta gibi dev şirketlerin istihdamında kritik rol oynuyor. Ancak Trump’ın 100 bin dolarlık başvuru ücreti çıkışı, sektörde endişe yarattı. İşte H-1B vizesini en çok kullanan şirketler.

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

YÜZDE 71'İ HİNDİSTAN

Hükümete sunulan son rapora göre, ABD’de H-1B vizelerinin neredeyse üçte ikisi “bilgisayarla ilgili işlerde” görev yapan yabancı çalışanlara veriliyor. Amazon, Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri, bu vizeleri en çok kullanan şirketler arasında yer alıyor. 

Wall Street Journal'ın haberine göre, başvurularda özellikle Hindistan’dan gelen adaylar belirleyici konumda. 2024 mali yılında onaylanan H-1B vizelerinin yüzde 71’i Hindistan, yüzde 12’si ise Çin doğumlu çalışanlara verildi.

İşte H-1B vizesini en çok kullanan 10 şirket 

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

10- WALMART

Toplam onay 2 bin 390

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

9-J.P. MORGAN

Toplam onay 2 bin 440

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

8-DELOITTE

Toplam onay 3 bin 180

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

7-COGNIZANT

Toplam onay 3 bin 681

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

6-GOOGLE

Toplam onay 4 bin 186

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

5-APPLE

Toplam onay 4 bin 202

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

4-META

Toplam onay 5 bin 123

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

3-MİCROSOFT

Toplam onay  5 bin 189

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

2-TATA CONSULTANCY SERVICES

Toplam onay  5 bin 586

H-1B vizesini en çok kimler kullanıyor? Trump'ın hedefi teknoloji devleri mi?

1-AMAZON

Toplam onay  14 bin 667

