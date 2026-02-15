Haftanın piyasa özeti. Hangi yatırım araçları kazandırdı?

2026 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın rekor üstüne rekor kırdı. Son haftalarda sakin bir seyir izleyen gram altınının grafiğinde sert hareketler gözlemlenmiyor.

Hafta başında 7 bin 117 liradan işlem gören gram altın bu haftanın en yüksek değenirini 11 Şubat'ta 7 bin 127 lira ile kaydetti. Haftanın geri kalanında da dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftayı 7 bin 66 liradan tamamlayarak yüzde 0,72 düşüş kaydetti.