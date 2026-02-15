Haftanın piyasa özeti. Hangi yatırım araçları kazandırdı?
15.02.2026 09:24
Son Güncelleme: 15.02.2026 09:36
NTV - Haber Merkezi
Piyasaların dengesi değişti. Kimi yatırımcı bu hafta rekorlara sevindi kimisi de kaybettiklerini hesapladı.
ALTIN
2026 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın rekor üstüne rekor kırdı. Son haftalarda sakin bir seyir izleyen gram altınının grafiğinde sert hareketler gözlemlenmiyor.
Hafta başında 7 bin 117 liradan işlem gören gram altın bu haftanın en yüksek değenirini 11 Şubat'ta 7 bin 127 lira ile kaydetti. Haftanın geri kalanında da dalgalı bir seyir izleyen gram altın haftayı 7 bin 66 liradan tamamlayarak yüzde 0,72 düşüş kaydetti.
DOLAR
Dolar bu hafta güç toplamaya çalıştı. 9 Şubat'ta 43,58 lira seviyelerinde yer alan dolar yüzde 0,34 yükseliş oranıyla 43,73 liraya yükseldi. Siyasi söylemlerin oldukça etkisi altında olan dolar bu hafta yatırımcısına az da olsa kazandırdı.
EURO
Para birimlerinden Euro'ya bakıldığında haftaya 51,97 liradan başlangıç yaptı ancak dolarda gözlemlenen yükselişi yakalayamadı. Haftanın en düşük seviyesi ise 51,84 lira ile 11 Şubat'ta gerçekleşti. Euro bu haftayı yüzde 0,12 düşüş oranıyla 51,91 lira ile tamamladı.
BORSADA REKOR
Borsa İstanbul bu hafta 14 bin direnç seviyesini aşarak rekor kırdı. 13 bin 521 puanla haftaya başlayan Borsa İstanbul 100 endeksi tarihi rekorunu ardında bıraktı.
Perşembe günü oiyasanın kapanmasına az kalmışken 14 bin puanı aştı. Haftalık olarak yüzde 4,87 yükseliş kaydederek 13 bin 180 puana ulaştı.