Haftanın piyasa özeti. Ne altın ne de dolar haftanın rekoru değişti
22.02.2026 09:36
NTV - Haber Merkezi
Piyasalar bu haftada sert dalgalanmalara şahit oldu. Kimi yatırımcı bu hafta rekorlara sevindi kimisi de kaybettiklerini hesapladı. Haftanın en çok kazandıranı ise beklenmedik bir araçtan geldi.
ALTIN
Altın hızlı yükselişinin ardından sert bir düşüşle gram bazında 6 bin lira civarına kadar geriledi. Bu gerilemenin ardından dalgalı bir seyir izleyerek tekrar yükselişe geçti. Hafta başında 7 bin 15 lira olan gram altın 7 bin 182 liraya çıkarak yatırımcısına yüzde 2,38 oranında kazandırdı.
ONS ALTIN
Ons altın 16 Şubatta 4 bin 993'den işlem görürken yüzde 1,82'lik bir artış oranıyla 5 bin 84'e ulaştı.
GÜMÜŞ
Gümüş de altınla beraber çizdiği grafiği korumaya devam ediyor. Sert bir düşüşün ardından tekrardan yükselişe geçen gümüş bu haftanın en çok kazandıranı oldu. Hafta başında 107 liradan işlem gören gümüş 119 liraya ulaşarak yüzde 11,21 kazandırdı.
DOLAR
Dolar siyasi olayların gölgesinde değer kazanıp kaybetmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tutarlı söylemleri ve müzakere adımları dolara tekrar güç kazandırmaya başladı. Hafta başında 43,70 liradan işlem gören dolar 43,82 liraya yükseldi. Dolar bu hafta yüzde 0,27 değer kazandı.
EURO
Euro bu hafta yatırımcısına kaybettiren yatırım araçlarından biri oldu. Haftaya 51,84 liradan başlayan Euro 51,69 liraya kadar geriledi. Euro bu hafta yatırımcısına yüzde 0,29 oranında kaybettirdi.
BİST 100
Haftayı oldukça dalgalı bir grafikle tamamlayan Bist 100 endeksi tarihi rekor kırdı. Bu hafta 14 bin 511 puan seviyelerine ulaşıp 14 bin puan sınırını aşan borsa, yükselişin ardından tekrar değer kaybetti.
Haftaya 14 bin 269 puanla başlayan bist 100, piyasayı 13 bin 934 puan ile kapattı. Borsa yüzde 1,74 oranında yatırımcısına kaybettirdi.