Haftanın piyasa özeti. Ne altın ne de dolar haftanın rekoru değişti

Altın hızlı yükselişinin ardından sert bir düşüşle gram bazında 6 bin lira civarına kadar geriledi. Bu gerilemenin ardından dalgalı bir seyir izleyerek tekrar yükselişe geçti. Hafta başında 7 bin 15 lira olan gram altın 7 bin 182 liraya çıkarak yatırımcısına yüzde 2,38 oranında kazandırdı.

ONS ALTIN

Ons altın 16 Şubatta 4 bin 993'den işlem görürken yüzde 1,82'lik bir artış oranıyla 5 bin 84'e ulaştı.