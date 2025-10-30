Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da açılacak: 121 kilometre hızla sürücüsüz test

"ULAŞIM SORUNUNU YÜZEYDEN ÇÖZMEK MÜMKÜN DEĞİL"

İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyde çözmenin mümkün olmadığını belirten Uraloğlu, kentin 1.004 kilometrelik metro ağına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bakan, şu anda İstanbul’da 380 kilometre metro hattı bulunduğunu, devam eden projelerle bu uzunluğun 407 kilometreye ulaşacağını, ancak şehrin gelecekte 600 kilometrenin üzerinde yeni hatlara daha ihtiyaç duyduğunu ifade etti.