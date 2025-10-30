Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da açılacak: 121 kilometre hızla sürücüsüz test

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın tamamının 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete gireceğini açıkladı. Uraloğlu, hattın 121 kilometre hızla test edildiğini ve testlerin sürücüsüz gerçekleştirildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’ndaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, hattın tamamının 2026 yılının ilk çeyreği bitmeden hizmete alınacağını duyurdu.

Arnavutköy-Halkalı kesiminde yapılan inceleme ve test sürüşü programında konuşan Uraloğlu, metro hattında sertifikasyon sürecine geçileceğini ve tüm testlerin tamamlanmasının ardından hattın vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kalmadan hizmete almayı hedefliyoruz.” dedi. 

121 KM HIZLA SÜRÜCÜSÜZ TEST

Uraloğlu, Halkalı ile Olimpiyatköy istasyonları arasında yapılan test sürüşünün sürücüsüz olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “6 dakikada yaklaşık 7,5 kilometrelik kesimi test ettik, 121 kilometre hıza çıktık. Bu, Türkiye’de ilk, dünyada da sayılı örneklerden biri” dedi.

Bakan, test sürüşünde kullanılan araçların Ankara’da yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla üretildiğini vurguladı.

ENTEGRE ULAŞIM AĞI

Hattın tamamlanmasıyla birlikte metro, Bakırköy-Kayaşehir, Ataköy-Olimpiyatköy, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt ve Yenikapı-Halkalı hatlarıyla entegre olacak. Ayrıca Marmaray bağlantısıyla birlikte Halkalı’dan İstanbul Havalimanı’na 30 dakikada ulaşım sağlanabilecek.

Proje kapsamında geliştirilen yerli sinyalizasyon sistemi sayesinde metro araçlarının sürücüsüz olarak testlerden geçeceğini belirten Uraloğlu, mevcut 10 setin de kademeli şekilde sürücüsüz sisteme dönüştürüleceğini açıkladı.

"ULAŞIM SORUNUNU YÜZEYDEN ÇÖZMEK MÜMKÜN DEĞİL" 

İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyde çözmenin mümkün olmadığını belirten Uraloğlu, kentin 1.004 kilometrelik metro ağına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bakan, şu anda İstanbul’da 380 kilometre metro hattı bulunduğunu, devam eden projelerle bu uzunluğun 407 kilometreye ulaşacağını, ancak şehrin gelecekte 600 kilometrenin üzerinde yeni hatlara daha ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Uraloğlu “İstanbul gibi tarihi ve kültürel bir hazinenin modern çağın gerekleriyle buluştuğu bir şehirde raylı sistemler vazgeçilmezdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İstanbul ve İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. 

