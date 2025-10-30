Halkalı-İstanbul Havalimanı Metrosu 2026'da açılacak: 121 kilometre hızla sürücüsüz test
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın tamamının 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete gireceğini açıkladı. Uraloğlu, hattın 121 kilometre hızla test edildiğini ve testlerin sürücüsüz gerçekleştirildiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’ndaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, hattın tamamının 2026 yılının ilk çeyreği bitmeden hizmete alınacağını duyurdu.