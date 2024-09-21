Hangi merkez bankası ne karar aldı?
Dünya genelinde birçok merkez bankası bu hafta faiz kararını açıkladı. Fed'in 50 baz puanlık "jumbo" faiz indirimi öne çıktı. Endonezya Merkez Bankası sürpriz faiz indirimine giderken Brezilya Merkez Bankası 2 yılın ardından ilk kez faiz artırdı. BoE ağustosta başladığı faiz indirimlerine ara verdi, TCMB ve BoJ politika faizini sabit tuttu.
Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Endonezya Merkez Bankası, Brezilya Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gibi bankaların para politikası kararları yakından takip edildi.
Dünya genelinde birçok merkez bankasının bu hafta açıkladığı faiz kararları piyasaların odağında yer aldı.
Bu bankalar arasında gevşeme döngüsüne 50 baz puanlık "jumbo" faiz indirimiyle başlayan Fed'in politika kararları dikkati çekti.