Hatay’da deprem konutları tamamlandı, 153 bin konut yıl sonunda teslim edilecek

Hatay genelinde yürütülen çalışmaların, asrın inşasının merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Kurum, kentte bugüne kadar 98 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, ay sonuna kadar bu sayının 153 bine ulaşacağını söyledi.

Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirten Kurum, yürütülen çalışmaların dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği olduğunu ifade etti. Kurum, son anahtar teslim töreninin 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını da duyurdu.