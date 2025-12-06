Hatay’da deprem konutları tamamlandı, 153 bin konut yıl sonunda teslim edilecek
06.12.2025 16:24
AA
Depremde ağır yıkım yaşayan Hatay’da, Emek-Aksaray Mahallesi başta olmak üzere binlerce konut tamamlandı. Bakan Murat Kurum, kentte yıl sonuna kadar 153 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarının sürdüğü Hatay’da, Emek-Aksaray Mahallesi’nde tamamlanan konutlarını ziyaret etti.
Antakya’daki Emek-Aksaray Mahallesi’nde basın açıklaması yapan Kurum, depremde büyük yıkım yaşayan bölgede 6 bin konut ve 655 iş yerinin inşa edildiğini belirterek, mahallenin modern, güvenli ve yeşil alanlarıyla yeniden kurulduğunu ifade etti. Kurum, bulundukları mahallenin Hataylıların kalbinde çok özel ve ayrı anlamı olduğunu söyledi.
Depremin ardından enkazların kaldırıldığı mahallede vatandaşların eski evlerini dahi bulmakta zorlandığını hatırlatan Kurum, “.O gün enkazların arasından çıkan umut, bugün yeşerdi, filizlendi, büyük bir çınara dönüştü ve hamdolsun burada konutlarımız, binalarımız yükseldi. Büyük bir mutlulukla söylüyorum ki bu mahalle artık buradan Cumhuriyet Caddesi'ne, 75. Yıl Bulvarı'na, oradan Atatürk Caddesi'ne bağlanan ve kaldırımında huzurla, güvenle yürüneceği, burada milletimizin aileleriyle hoş vakit geçireceği bir mekan olarak milletimizin hizmetine sunuldu."O gün hüzünle bakılan bu alanlar, bugün parkları, bahçeleri ve güvenli yuvalarıyla yeni bir yaşam alanına dönüştü.” dedi.
Hatay genelinde yürütülen çalışmaların, asrın inşasının merkezlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Kurum, kentte bugüne kadar 98 bin konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini, ay sonuna kadar bu sayının 153 bine ulaşacağını söyledi.
Deprem bölgesinde saatte 23, günde 550 konut üretildiğini belirten Kurum, yürütülen çalışmaların dünyada eşi benzeri görülmemiş bir inşa seferberliği olduğunu ifade etti. Kurum, son anahtar teslim töreninin 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağını da duyurdu.
Hatay Kumlu’da Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinin kurulduğunu hatırlatan Kurum, Antakya Dikmece’de ise 14 bin 500 konutun inşasında sona yaklaşıldığını kaydetti. Kentte sosyal donatı alanları, yollar, parklar ve tarihi yapıların restorasyon çalışmalarının da eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.
Bakan Kurum, Anadolu’nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camisi’ndeki restorasyon çalışmalarının son aşamaya geldiğini, tarihi çarşılar ve ana caddelerin de yeniden eski kimliğine kavuşturulduğunu söyledi.
"SAYILI GÜNLER SONRA ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAYACAĞIZ"
Bakan Kurum, büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarih boyunca görmediği bir felaketin yaralarını en kısa süre içerisinde sardığını, bunu da milletiyle el ele vererek başardığını belirtti.
Artık tüm dünyanın, "Deprem bölgesinde, dünyanın en hızlı ve en büyük konut seferberliği tamamlanmıştır. Türkiye, deprem bölgesinde tek kelimeyle destan yazmıştır, bunu da güçlü bir liderlik, stratejik bir vizyon ve yüksek bir gayret sayesinde başarmıştır." gerçeğini gördüğünü ve kabul ettiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:
"Ben, kalbi deprem bölgesiyle atan herkesin, bu millete karşı sorumluluk hissi taşıyan tüm kalplerin, bu gurur ve mutluluğa ortak olmasını rica ediyorum. İnşallah sayılı günler sonra çalışmalarımızı tamamlayacağız ve 11 ilimiz, Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu en güzel şekilde temsil eden, iklim dostu ve dirençli şehirler olarak, geleceğe, çocuklarımıza, gençlerimize çok daha emin adımlarla yürüyecek."
Açıklamalarının ardından Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti, mahalleyi gezdi.
Bakan Kurum'a programında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.