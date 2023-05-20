Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor

Türkiye’nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası’nda da soğan hasadında sona gelindi.
Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor.
Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.
Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi.
Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı drone ile de görüntülendi.
Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, “Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye’de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu.” dedi.