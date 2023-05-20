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Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor

Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Hatay’ın Amik Ovası’nda turfanda soğan hasadının sonuna gelindi. Sökümü yapılan soğanın fiyatı tarlada 4 ile 6 lira arasında.

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 1

Türkiye’nin en önemli arazilerinin bulunduğu verimli Amik Ovası’nda da soğan hasadında sona gelindi.

NTVPARA HABERLERİ

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 2

Mevsimlik tarım işçileri, sabahın erken saatlerinde tarlaya girip, soğan sökümünü gerçekleştiriyor. 

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 3

Tarlalardan sökülen ürünler 4-5 TL'ye satılarak kamyonlara yüklenip hallere ve ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 4

Ekim fazlalığı ve yüksek verimin ardından bu hasatla piyasada soğanın fiyatının dengelendiği bildirildi.

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 5

Soğan hasadı ve binlerce soğan çuvalı drone ile de görüntülendi.

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 6

"4-6 LİRA ARASINDA"

Soğan ihracatıyla üreticiye destek olunmasını isteyen Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, “Soğanın fiyatını tarlada şuan 4 ile 6 liraya kadar düştü son zamanlarda. Daha önceleri 15 ile 17 liraya kadar satıldı ama daha sonra işte bölgelerde ürünün yetişmesi, ürünün, verimin yüksek olması piyasayı etkiledi. Burada tek çare ihracatın açılıp ürünlerin dışarı gitmesidir. Burada yetişen beyaz soğan, lokantalarda kullanılan tatlı soğandır. Türkiye’de en erken yetişen bölgedeki ürünümüz bu.” dedi.

Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 7
Hatay'da tarladan son soğanlar sökülüyor - 8
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