Havada rekor: Bakan Uraloğlu şubat ayı rakamlarını açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında şubat ayı içerisinde 14 milyon 748 bin 115 yolcunun taşındığını bildirerek “Havayollarımızı kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,5 gibi rekor bir artış yaşadı. Bununla birlikte yılın ilk iki ayında havalimanlarımızın hizmet verdiği yolcu sayısı ise 29 milyon 505 bin 779’e ulaşırken taşınan yük ve kargo miktarı 662 bin 353 tona yükseldi” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Şubat ayı içerisinde 66 bin 898’i iç hatlar, 49 bin 167’u dış hatlar olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 154 bin 308 uçak trafiğine ulaşıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, şubat ayında hizmet verilen uçak trafiğinin 2023 yılının aynı ayına kıyaslandığında toplamda yüzde 10,4 gibi önemli oranda artış yaşadığını açıkladı.