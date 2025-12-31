Hayal edilemeyecek kadar çok kazandılar. Trump, zenginlerin servetine servet kattı
31.12.2025 14:52
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en zengin kişileri servetlerine servet katmaya devam ediyor. Servetleriyle ilk 500'e yerleşen kişiler bu yıl toplam servetlerine rekor bir rakam olan 2,2 trilyon dolar daha ekledi. Donald Trump'ın seçimleri kazanmasıyla kazançlar hızla katlandı.
Dünyanın en zengin isimleri paradan para kazanmayı sürdürüyor. Devasa büyüklükteki işlerinin getirilerini değerlendiren zenginler servetlerine 2025 yılında 2,2 trilyon dolar daha ekledi.
Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 kişisi servetini artırdı. Servetini artıran isimler küresel çapta bilinen ve gündemde olan milyarderlerden oluşuyor.
LARRY ELLİSON
Net serveti: 249,8 milyar dolar
Yıllık kazanç: 57,7 milyar dolar
81 yaşındaki Oracle'nin kurucusu Ellison devasa yapay zeka hamlelerine öncülük ediyor. Ellison ayrıca servetini medya sektörüne de yatırıyor. Oracle'ın 500 milyar dolarlık Stargate yapay zeka altyapı projesine öncülük etme ve TikTok'un ABD operasyonlarında öz sermaye payı alma planları bulunuyor.
ELON MUSK
Net serveti: 622,7 milyar dolar
Yıllık kazanç: 190,3 milyar dolar
2024 seçim döngüsünün en büyük bağışçısı olan Elon Musk, piyasalardaki faaliyetlerinden çok siyasi atılımlarıyla gündeme geldi. Bu durum, kısmen tüketicilerin siyasi faaliyetlerine yönelik tepkileri nedeniyle Tesla hisselerinin o dönemde büyük düşüş yaşamasıyla birlikte, servetinin azalmasına yol açtı. Ancak Musk'ın net serveti, Trump ile yaşadığı kamuoyu önündeki anlaşmazlığın ardından Beyaz Saray'dan ayrılmasından sonra toparlandı.
GİNE RİNEHART
Net serveti: 37,7 milyar dolar
Yıllık kazanç: 12,6 milyar dolar
Avustralya'nın en zengin kişisi olan Gine Rinehart nadir toprak minerallerinin tedariki konusundaki kontrolünü geliştirdi. Rinehart, büyük ölçüde özel şirketi Hancock Prospecting aracılığıyla, Çin dışında en büyük nadir toprak mineralleri portföyünü oluşturdu ve yarı iletkenlerden elektrikli araçlara kadar çeşitli teknolojiler için gerekli olan malzemelerin kontrolü üzerindeki jeopolitik mücadelede kilit bir oyuncu oldu.
TRUMP AİLESİ
Net serveti: 6,8 milyar dolar
Yıllık kazanç: 282 milyon dolar
Yeniden seçim kampanyasına katılmasıyla hızla zenginleşen Trump ailesi son 15 ayda, ailenin serveti, son dönemdeki düşüşe rağmen yaklaşık yüzde 70 arttı. Trump token'ı ailenin servetine 200 milyon dolardan fazla katkı sağladı. Trump ayrıca, 2024 seçimlerinden haftalar önce oğullarıyla birlikte kripto para platformu World Liberty Financial'ı kurdu.