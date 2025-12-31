Hayal edilemeyecek kadar çok kazandılar. Trump, zenginlerin servetine servet kattı

Net serveti: 37,7 milyar dolar

Yıllık kazanç: 12,6 milyar dolar

Avustralya'nın en zengin kişisi olan Gine Rinehart nadir toprak minerallerinin tedariki konusundaki kontrolünü geliştirdi. Rinehart, büyük ölçüde özel şirketi Hancock Prospecting aracılığıyla, Çin dışında en büyük nadir toprak mineralleri portföyünü oluşturdu ve yarı iletkenlerden elektrikli araçlara kadar çeşitli teknolojiler için gerekli olan malzemelerin kontrolü üzerindeki jeopolitik mücadelede kilit bir oyuncu oldu.