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Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile Destek uygulamasında son tarih yaklaşıyor)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek ödemeleri, her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. En son Kurban Bayramı öncesi hesaplara aktarılan Aile Destek ödemelerinin haziran ayı ödeme günü merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu? Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile Destek uygulamasında son tarih yaklaşıyor) - 1

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bayramı dolayısıyla öne çekilerek, 7 Haziran'da yatırılmıştı. Haziran ayının ödeme tarihini merak eden vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile deskte ödemeleri ne zaman yatacak?

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Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile Destek uygulamasında son tarih yaklaşıyor) - 2

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Haziran ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılması bekleniyor. Haziran ayı Aile Destek ödemelerinin ay ortasında yatması öngörülüyor.

Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile Destek uygulamasında son tarih yaklaşıyor) - 3

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Geçen yıl Aile Destek Paketi kapsamındaki ödemelerin 1 yıl süre ile uzatılması ve 12 ay daha destek verilmesine karar verilmişti.

Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile Destek uygulamasında son tarih yaklaşıyor) - 4

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek."

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