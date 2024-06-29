Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? (Aile Destek uygulamasında son tarih yaklaşıyor)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı Aile Destek ödemeleri, her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ödeniyor. En son Kurban Bayramı öncesi hesaplara aktarılan Aile Destek ödemelerinin haziran ayı ödeme günü merak ediliyor. Peki, tarih belli oldu mu? Haziran ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bayramı dolayısıyla öne çekilerek, 7 Haziran'da yatırılmıştı. Haziran ayının ödeme tarihini merak eden vatandaşlar, yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile deskte ödemeleri ne zaman yatacak?