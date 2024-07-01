Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

Çalışan memur ve SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek olarak alacakları enflasyon farkını şimdiden hesaplamaya başladı. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak.