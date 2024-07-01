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Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ortaya çıkacak. Vatandaşların günlerdir beklediği haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak. Memur ve emeklinin maaş zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti, sosyal yardım ödemeleri, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde artış yaşanacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ayın kaçında belli olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? - 1

Çalışan memur ve SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek olarak alacakları enflasyon farkını şimdiden hesaplamaya başladı. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak.

NTVPARA HABERLERİ

Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? - 2

ENFLASTYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, çarşamba günü (3 Temmuz 2024) açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.

Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? - 3

5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oran da güncellenecek.

Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? - 4

BİRÇOK KALEMİ ETKİLEYECEK

Memur ve emekliye verilecek zam oranı pek çok ödeme kalemini de etkileyecek. Sosyal yardım ödemeleri artacak, kıdem tazminatı tavanı değişecek.

Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? - 5

Aylık artışları memur göstergelerine göre belirlenen çok sayıda kalemi de bu etkileyecek. Memur maaşlarının temmuz ayında artmasıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli maaşı artacak. Bedelli askerlik ücreti yine memur göstergesine göre belirlendiği için artış etkileyecek. Şehit dul yetim aylıkları da bu kapsamda artacak.

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