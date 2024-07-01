Haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak: 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ortaya çıkacak. Vatandaşların günlerdir beklediği haziran ayı enflasyon verileri bu hafta açıklanacak. Memur ve emeklinin maaş zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti, sosyal yardım ödemeleri, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde artış yaşanacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ayın kaçında belli olacak? 6 aylık enflasyon farkı ne zaman açıklanacak?
Çalışan memur ve SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek olarak alacakları enflasyon farkını şimdiden hesaplamaya başladı. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak.