Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı

DMA Savunma tarafından geliştirilen ve hava araçlarına yerde güç veren Yer Destek Güç Ünitesi, hem kompakt tasarımı hem de yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Avcı, ürünün ATAK ve GÖKBEY helikopterlerinde aktif olarak kullanıldığını belirtti.



