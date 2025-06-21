Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı
Hava araçlarına yerde enerji sağlayan yer destek güç ünitesi, Türkiye’de millileştirildikten sonra ihracat başarısına ulaştı. ATAK ve GÖKBEY gibi yerli helikopterlerde yerde enerji sağlayan kullanılan sistem, ilk yurt dışı siparişini İspanya’dan aldı.
DMA Savunma tarafından geliştirilen ve hava araçlarına yerde güç veren Yer Destek Güç Ünitesi, hem kompakt tasarımı hem de yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Avcı, ürünün ATAK ve GÖKBEY helikopterlerinde aktif olarak kullanıldığını belirtti.