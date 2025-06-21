Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı

Hava araçlarına yerde enerji sağlayan yer destek güç ünitesi, Türkiye’de millileştirildikten sonra ihracat başarısına ulaştı. ATAK ve GÖKBEY gibi yerli helikopterlerde yerde enerji sağlayan kullanılan sistem, ilk yurt dışı siparişini İspanya’dan aldı.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 1

DMA Savunma tarafından geliştirilen ve hava araçlarına yerde güç veren Yer Destek Güç Ünitesi, hem kompakt tasarımı hem de yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Şirketin Genel Müdürü Mustafa Avcı, ürünün ATAK ve GÖKBEY helikopterlerinde aktif olarak kullanıldığını belirtti.

NTVPARA HABERLERİ

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 2

DMA, ürün geliştirme sürecinde Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) ve TUSAŞ ile yakın iş birliği yürüttü.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 3

DİZEL JENERATÖRLERE KOMPAKT ALTERNATİF

Sistemin geliştiriliş sürecine ilişkin bilgi veren Avcı, uçak ve helikopterlere apronda enerji sağlamak için geleneksel olarak kullanılan dizel jeneratörlerin, saha içinde büyük zorluklar çıkardığını vurguladı.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 4

Yeni geliştirilen ünitenin ise kolay taşınabilirliğiyle öne çıktığını belirten Avcı, “Artık pilotlar, dizel jeneratör beklemeden sistemimizi tek başlarına kullanarak uçuş öncesi testleri tamamlayabiliyor” dedi.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 5

TUSAŞ ÜRETİM HATTINA GİRDİ

DMA Savunma’nın geliştirdiği sistem, TUSAŞ tesislerinde üretilen hava araçlarının test süreçlerinde de kullanılmaya başlandı. Mustafa Avcı, “Neredeyse TUSAŞ ile ortak geliştirilen bir ürün haline geldi. Uluslararası standartlara uygun hale getirerek ihracata da hazır hale getirdik” dedi.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 6

İlk yurt dışı siparişi İspanya jandarması ve emniyetinden aldıklarını açıklayan Avcı, Azerbaycan ile de ihracat görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 7

10 KEZ MOTOR ÇALIŞTIRMA KAPASİTESİYLE ÖNE ÇIKYOR

Sistemin performansına da değinen Avcı, Yer Destek Güç Ünitesi’nin tek bir şarjla ATAK helikopterine yaklaşık 10 kez motor çalıştırma enerjisi sağladığını ifade etti.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 8

Daha önce bu iş için kullanılan dizel jeneratörlerin yerini alabilecek bu sistem, havacılık sektörünün tüm sertifikasyon süreçlerinden de başarıyla geçti.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 9

HEDEF KÜRESEL MARKA OLMAK

DMA’nın amacı yalnızca Türkiye iç pazarına değil, dünya havacılık sektörüne hitap eden bir teknoloji markası haline gelmek. Avcı, “Ürünümüz artık kamu kurumlarında aktif olarak kullanılıyor. Sıradaki hedefimiz bu sistemi küresel çapta yaymak” dedi.

Helikopter ve uçaklara yerde "milli" destek: İlk yurtdışı siparişini de aldı - 10

"YERLİ ÇÖZÜMLERE DESTEK SÜRECEK"

JAVDES Havacılık Genel Müdür Yardımcısı Sinan Sara da savunma sanayisinde yerli firmalara verdikleri destekten söz ederek, “Bu sistem, hem hava araçları hem de zırhlı araçlardaki enerji ihtiyacını karşılıyor. Yerli çözümlerin önünü açmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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