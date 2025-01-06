Hem ev sahiplerini hem kiracıları ilgilendiriyor: Site aidatlarına büyük zam bekleniyor
Konut sitelerinde 2025 yılı aidatlarının belirleneceği genel kurul dönemi başladı. Asgari ücret ve genel giderlerdeki artış nedeniyle birçok sitede aidatlara büyük zam gelmesi bekleniyor. Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, bu yıl özellikle personel giderlerinde büyük artış yaşandığına dikkat çekti. Aidat zamlarını daha da artıracak bir diğer etken ise elektrik tüketimine ilişkin yapılan son düzenleme. Şubat ayında yürürlüğe girecek düzenlemeyle 1050 lira üzerindeki faturalar gerçek maliyetlere göre düzenlenecek. Bu da ortak alan elektrik faturalarının yükselmesine yani aidatlara gelecek zam oranının artmasına neden olacak.
Konut siteleri için aidatların belirleneceği genel kurul dönemi başlarken, vatandaşların sonradan mağduriyet yaşamaması için bu toplantılara katılması önem taşıyor.Tesis Yöneticileri Konfederasyonu (TESKON) Genel Başkanı Yahya Sağır, genellikle ocak ayında düzenlenen genel kurullar öncesi, apartman ve site yönetimleri ile kat maliklerinin dikkat etmesi gereken konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.