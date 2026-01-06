Hemşire, eğitmen, doktor, avukat. Kamuda çalıştırılan sözleşme personelin tavan ücretleri açıklandı
06.01.2026 15:48
Burak Taşçı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin net ücret tavanlarını açıklayan genelgeyi imzaladı.
Milyonlarca sözleşmeli personelin beklediği net ücret tavanına ilişkin genelge yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün açıklanan enflasyonun ardından bugün Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge'yi imzaladı ve yeni ücretler yürürlüğe girdi.
Doktor, eğitmen, avukat, eczacı, veteriner, jeolog, kaptan, kimyager, kütüphaneci gibi birçok ünvanda ödenecek tavan ücretler resmen belli oldu.
İŞTE ÜNVANLARA GÖRE ÖDENECEK TAVAN ÜCRETLER
