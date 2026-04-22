Her markette ürünleri var. 14 yıllık şirket konkordato talep etti
22.04.2026 08:22
Son Güncelleme: 22.04.2026 08:29
Burak Taşçı
2012 yılı sonunda Ordu'nun Ünye ilçesinde kurulan faaliyetlerine Fatsa'da devam eden DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda'ya 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti verildi.
Türkiye'de hemen her marketin reyonlarında ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ve Bolaman Park Gıda'ya geçici konkordato uygulanmasına karar verildi. DKC Grup'ın sermayesi 51 milyon lira seviyesindeydi.
Fatsa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı gereğince Nut Master markasıyla satılan fındık ezmesi, fındık kreması, yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üreticisi olan DKC Grup Gıda'ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi.
14 yıllık şirket olan Dkc Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi, Bolaman Park Gıda Ürünleri Ve Ticaret Anonim Şirketi ve bu şirketlerin sahipleri olan Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordatoya dahil oldu.
ALACAKLILARA UYARI YAPILDI
Mahkeme verdiği kararda, alacaklılarının ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri açıkladı.