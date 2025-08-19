Herkes Ferrari kazasını konuşuyor... Aracın bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı
İstanbul'da meydana gelen kaza sosyal medyaya düştü. Test için aracı kullanan usta Hakan Yılmaz kontrolden çıkan araçla kaza yaptı. 2012 model Ferrari 458 Italia marka aracın önü kullanılmaz hale geldi.
İstanbul'da boyasız göçük tamiri gören 2012 model Ferrari 458 Italia model otomobil Büyükçekmece'de tek taraflı kazaya karıştı.
Değeri yaklaşık 15 milyon lira civarında olan otomobilin ön kısmı hasar aldı.