Herkes Ferrari kazasını konuşuyor... Aracın bedelini kim ödeyecek? Tamirci Hakan Yılmaz açıkladı

"RÜZGAR TESTİ YAPARKEN KAZA OLUŞTU"



Kazanın meydana geliş şeklini anlatan Yılmaz, medyada bilgi kirliliği olduğunu söyledi. Haberlerde belirtildiği gibi aracın ters dönmediğini, köprü ayağına çaptığı için hasar aldığını söyleyen Yılmaz, E-5 karayolunda hız sınırları dahilinde aracı kullandığını, camlarında çerçeve olmadığı için rüzgar aldığını ve müşterinin bu rüzgarın kesilmesini istediği için araçla teste çıktığını, 70-80 kilometre hızlarda aracın kontrolden çıktığını ve kazanın gerçekleştiğini söyledi.



Yılmaz'ın kendisinde herhangi bir yaralanma söz konusu olmadığını, tamirhanesinin kazalara karşı sigortalı olduğunu, işinin başında ve çalışmaya devam ettiğini belirtti.