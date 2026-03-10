Herkes merak ediyor, dolar ne olur, hangi hisseler yükselir? Uzmanlar tek tek açıkladı
10.03.2026 09:25
Burak Taşçı
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırı küresel piyasaları derinden yaraladı. Dolar, TL hariç diğer para birimleri karşısında hızla yükseldi, borsalar sert satışlar gördü, petrol hızlı yükseliş trendi gösterdi. Savaşın bitmesi ihtimaliyle birlikte petrolde düşüş, dolarda gerileme, hisse piyasalarında ise hızlı canlanma öngörülüyor.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Türkiye'ye yansıması ise daha sert gerçekleşti. Enerjiye olan fiyat duyarlılığının artmasıyla, petrol fiyatlarının 120 dolara ulaşması ve akaryakıt fiyatlarının yükselişe geçmesi enflasyon endişelerini yeniden ortaya çıkardı.
Dezenflasyon sürecinin son evresine girilmişken beklenen faiz indirimlerinin savaş nedeniyle pas geçilip erteleneceği beklentisi, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kısıtlamak için eşel mobil sistemine geçilse de limitin dolmaya yaklaşması nedeniyle enflasyon beklentilerinin artması piyasalarda sınırlı ve geçici karamsarlığa neden oldu.
Petrolün yükselişiyle birlikte rezerv para birimi olan dolar diğer para birimleri karşısında yükselirken, Merkez Bankası'nın güçlü döviz rezervleri sayesinde doların yükselişinin önüne geçildi.
Borsa İstanbul'da da enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte önce sektörel sonrasında da genele yayılan düşüşler görüldü. BİST kısa sürede elde ettikleri rekor fiyatları yaklaşık 10 günde sildi ve 5-6 ay önceki fiyatlamalara geri döndü.
"BİST YENİDEN UCUZ KONUMA GELDİ"
Hedef Portföy Portföy Yönetimi Müdürü Filiz Özcan "Borsa İstanbul’un seyri, savaşın ne kadar daha süreceği ve etki alanının ne kadar genişleyeceğine bağlı olmak üzere değişim gösterecek gibi duruyor. Savaşın yarattığı en net etkiyi petrol fiyatları üzerinden takip ediyoruz. Petrol fiyatlarının hangi noktada dengeye geleceği fiyatlama açısından son derece önemli olacak. Endekste dip noktası neresi olacak kestirmek güç ancak bildiğimiz bir şey var ki mevcut fiyatlamaların borsayı yeniden ucuz bir konuma getirdiği. Teknik olarak baktığımızda 12 bin 200 / 12 bin 300 seviyeleri ilk dengelenme noktası olarak öne çıkıyor. Buralardan haber akışına bağlı olarak tepki arayışı görmek mümkün. Bu seviyelerde dengelenme sağlanamazsa 200 günlük ortalamaların geçtiği 11 bin 600 seviyelerine doğru geri çekilme riski oluşabilir." dedi.
"DOLARI SERBEST BIRAKMA OLMAYACAK"
Özcan "Mevcut uygulanan politikalar gereği serbest bırakılmasını olasılık dahilinde görmüyoruz. Nitekim merkez bankasının da rezervleri oldukça güçlü bir seviyede." ifadesini kullandı.
BORSANIN DİNAMOSU BANKALAR NE YAPACAK?
Banka hisseleri özelinde açıklamalarda bulunan Özcan "Bankacılık endeksindeki toparlanma enflasyonun düşüş patikası içerisine girmesi, buna paralel faiz indirimin sürecinin devam etmesi ve büyüme beklentileri ile ilişkiliydi. Son yaşanan gelişmeler sonrasında petrol fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyona ilişkin endişe yaratırken faiz indirim beklentilerinin de ötelenmesine neden oldu. Bankacılık sektörünün yeniden yükseliş trendine geri dönmesi için bu dinamiklerin tekrar eski seyrine dönmesi gerekiyor. Bu noktada petrol fiyatlarının hangi seviyede dengeleneceği ve faiz indirimlerinin seyri belirleyici olacak." dedi.
SAVAŞ BİTERSE BİST HANGİ SEVİYELERE YÜKSELİR?
Özcan "Savaş kısa süre içerisinde biter ve petrol fiyatları yeniden 60-70 dolar civarında dengeye gelirse evet hızlı bir tepki hareketi ile borsada yeniden en yüksek gördüğümüz seviyelere dönmek mümkün. Ancak savaş uzarsa ve yarattığı hasarı tamir etmek uzun sürerse, borsada da en yüksek seviyelere gelmek zaman alacaktır. Borsadaki ana hikayemiz faiz indirim sürecinin devam etmesine bağlı. Mart ayı pas geçildi, yıl sonu enflasyon ve faiz indirim tahminleri bir miktar yukarı revize edildi. Nisan ayı ve sonraki aylara ilişkin faiz indirim beklentilerinde şu an için bir değişiklik yok. Tepki hareketinin oluşması için bu patikayı bozacak ekstra bir gelişme yaşanmaması gerekiyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş hareketini tersine çevirecek her haber akışı tepki için kullanılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
HANGİ SEKTÖR HİSSELERİ YÜKSELİR?
Savaşın bitmesiyle birlikte BİST'te yükselmesi muhtemel sektörlere ilişkin olarak Özcan "Petrol fiyatlarında hızlı geri çekilme yaratacak bir gelişme yaşanması durumunda en pozitif etkiyi havacılık sektöründe görebileceğimizi düşünüyoruz. THYAO güçlü gelen bilanço sonrasında İran kaynaklı negatif haber akışına maruz kalmış ve bilançoyu fiyatlayamamıştı. Yanı sıra bankacılık, GYO ve çimento sektöründe de tepki alışları daha hızlı görülebilir diye düşünüyoruz." dedi.
"BİST'TE GÜÇLÜ YÜKSELİŞLER BEKLEYEBİLİRİZ"
Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk "BİST 100 endeksi yılbaşında başlayan yükselişle birlikte yüzde 30 civarında bir prim yapmıştı. Bu yükselişin ana temeli TCMB’nin faiz indirim politikasıydı. Faiz indirim beklentileri endeksi yukarı taşıdı. Fakat Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler neticesinde petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişler bu sefer borsada aşağı yönde hareketleri destekledi ve BİST 100 kısa sürede yüzde 15 oranında düştü. Eşel sisteme geçilmesine rağmen petrol fiyatlarındaki yükseliş TCMB’nin faiz indirim politikasını sekteye uğratacaktır. Bundan sonraki süreçte Orta Doğu’daki gelişmelerin ne yöne evrileceği önemli olacak. Bu nedenle bu tarafı takip etmek gerekiyor. Bölgede tansiyon düşer ve ülkeler karışlıklı saldırıları bitirirse BİST 100 endeksinde yeniden güçlü yükselişler bekleyebiliriz. Süreç mevcut haliyle devam ederse BİST 100 için aşağı yönde çok sert olmasa da (çünkü önemli bir kısmının fiyatlandığını düşünüyorum) bir süre bant hareketi dahilinde dalgalanmalar bekleriz." dedi.
"BANKACILIK VE HAVACILIK SAVAŞ BİTERSE POZİTİF ETKİLENİR"
Baştürk "Orta Doğu’daki gelişmeler neticesinde artan jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükselişler savunma sanayii sektörü ve enerji şirketleri için pozitif ayrışmaya neden oluyor. Bankacılık ve havacılık sektörü ise negatif ayrışma yaşadı. Olaylar sakinleşir ve petrol fiyatları geri çekilirse bu sektörlerde bu sefer ters yönde ayrışmalar bekleriz. Kısacası ortalık sakinleşirse bankacılık ve havacılık sektörü pozitif ayrışma yaşayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
"KUR KONTROLDEN ÇIKARSA ENFLASYON SIÇRAYACAKTIR"
Doların seyrine ilişkin açıklamalar yapan Baştürk "Orta Doğu’daki son gelişmelerle birlikte kuru tutmak için döviz satışlarının ön plana çıktığını görmekteyiz. Kur kontrolden çıkarsa bu doğal olarak enflasyon tarafında da yukarı sıçramalara neden olacaktır. Çünkü enflasyonun kur hassasiyeti çok yüksek. Kurun serbest bırakılması enflasyonu yukarı çekeceği için devamında mecburen faiz artırımlarının gelmesi gerekecektir. Kurun kontrol altında tutulmasının maliyeti mi daha fazla yoksa kurun serbest bırakılmasının ardından oluşacak maliyet mi daha fazla konusuna gelecek olursak ikinci seçenek muhtemel ki TCMB kuru kontrol altında tutmayı tercih ediyor." dedi.
"BİST'TE FİLMİ GERİ SARMAK LAZIM"
Banka hisseleri yılbaşına göre başa baş noktaya geldi fakat örneğin filmi birazcık geri sarıp geçen yılın Ekim ayına gidersek o seviyelere göre yüzde 30 yukarıda. Tabii son dönemde elimizde olmayan küresel gelişmeler nedeniyle düşüşler ön planda. Yukarı hareketlerin tekrar canlanması için bölgedeki tansiyonun azalması, petrol fiyatlarının düşmesi ve TCMB’nin faiz indirim politikasına dair olan beklentilerin yeniden canlanması gerekiyor. Aksi durumda gelgitli bir süreç yaşayacağız." ifadesini kullandı.
SAVAŞ BİTERSE BİST GÜÇLÜ YÜKSELİR
Savaşın bitmesiyle birlikte piyasalarda olacaklara değinen Baştürk şunları söyledi:
“Ülkeler ateşkes kararı alır ve olaylar biterse tabii doğal olarak beklenti Bist100 endeksinin yukarı yönde güçlü bir seyir izlemesi yönünde olacaktır. Çünkü son dönemde yaşanan düşüşün ana sebebi bölgedeki savaş. Bu ortadan kalkarsa yeniden güçlü bir fiyatlamaya dönebiliriz. Sonraki süreç TCMB’nin politikalarıyla belli olacaktır.”