Herkes merak ediyor, dolar ne olur, hangi hisseler yükselir? Uzmanlar tek tek açıkladı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Türkiye'ye yansıması ise daha sert gerçekleşti. Enerjiye olan fiyat duyarlılığının artmasıyla, petrol fiyatlarının 120 dolara ulaşması ve akaryakıt fiyatlarının yükselişe geçmesi enflasyon endişelerini yeniden ortaya çıkardı.

Dezenflasyon sürecinin son evresine girilmişken beklenen faiz indirimlerinin savaş nedeniyle pas geçilip erteleneceği beklentisi, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi kısıtlamak için eşel mobil sistemine geçilse de limitin dolmaya yaklaşması nedeniyle enflasyon beklentilerinin artması piyasalarda sınırlı ve geçici karamsarlığa neden oldu.

Petrolün yükselişiyle birlikte rezerv para birimi olan dolar diğer para birimleri karşısında yükselirken, Merkez Bankası'nın güçlü döviz rezervleri sayesinde doların yükselişinin önüne geçildi.

Borsa İstanbul'da da enflasyon beklentilerinin artmasıyla birlikte önce sektörel sonrasında da genele yayılan düşüşler görüldü. BİST kısa sürede elde ettikleri rekor fiyatları yaklaşık 10 günde sildi ve 5-6 ay önceki fiyatlamalara geri döndü.