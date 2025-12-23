Herkese ücretsiz oldu. Kredi notunuzu hemen öğrenin

Türkiye'de kredi kullanırken büyük önem teşkil eden kredi notu uygulaması ücretsiz olarak hizmete açıldı. Yıl sonuna kadar her salı günü ücretsiz olarak öğrenilecek.

Ödemelerini düzenli yapanlara, borç limitlerini aşmayanların yüksek notunun olması avantajına olurken, ödemelerini aksatan, yüksek borcu olan ve sürekli kredi ve kredi kartı limiti talebinde bulunanların ve limitlerini dolduranların notları düşük çıkıyor.