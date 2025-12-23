Herkese ücretsiz oldu. Kredi notunuzu hemen öğrenin
23.12.2025 13:43
Son Güncelleme: 23.12.2025 13:43
Burak Taşçı
Kredi çekmek isteyenlerin önündeki en büyük engellerden biri olan kredi notunu öğrenmek bedava oldu. Notu düşük olanlara kredi çıkmazken, notu yüksek olanlara daha düşük faizle kredi veriliyor.
Türkiye'de kredi kullanırken büyük önem teşkil eden kredi notu uygulaması ücretsiz olarak hizmete açıldı. Yıl sonuna kadar her salı günü ücretsiz olarak öğrenilecek.
Ödemelerini düzenli yapanlara, borç limitlerini aşmayanların yüksek notunun olması avantajına olurken, ödemelerini aksatan, yüksek borcu olan ve sürekli kredi ve kredi kartı limiti talebinde bulunanların ve limitlerini dolduranların notları düşük çıkıyor.
DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KULLANABİLİYORSUNUZ
Kredi notu yüksek olanlara düşük faizli kredi verilirken, notu düşük olanlara kredi verilmiyor ya da faiz oranı yüksek tutuluyor.
KREDİ NOTU NASIL ÖĞRENİLİYOR?
Öncelikle Findeks.com.tr web sitesine ya da akıllı telefonlara Findeks uygulaması yükleniyor. Üyeliği olmayanların ücretsiz olarak üye olması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra “Findeks notu öğrenme” kısmına giriliyor ve bu çıkan sayfa aynı şekilde olarak onaylanıp “Devam” sekmesi işaretleniyor.
Ücretsiz olarak not öğrenmek için “Bakiyemden Öde” kısmı seçiliyor ve “Ödemeyi gerçekleştir” sekmesi işaretleniyor.