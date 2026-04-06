Hesaplara yatırılmaya başlandı. Nisan ayı yaşlı ve engelli aylığı sorgulama
06.04.2026 10:55
Son Güncelleme: 06.04.2026 11:19
Aydın Kayar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nisan ayına yönelik 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi. İşte sorgulama ekranı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız yaşam sürmelerine destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını aktaran Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini vurguladı.
"HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Bu doğrultuda nisan ayı için yaklaşık 4 milyar 736 milyon lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3 milyar 766 milyon lira engelli aylığı olmak üzere toplam 8,5 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Engelli maaşı ve yaşlılık maaşı sorgulama işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Hak sahiplerinin ödeme durumlarını kontrol etmeleri için şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.
e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan kullanıcılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranı üzerinden ödemelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.
