Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü. Bugünden itibaren devreye girdi

İstanbul'da şehir içi ulaşımda 70 kilometre hızlara ulaşmak pek de mümkün olmuyor. Otobüs durakları arasındaki mesafelerin kısa olması, trafik yoğunluğunun yüksek olması gibi nedenlerle şehir içinde çalışan otobüsler 30-40 kilometre hızlarda seyrediyor. Ancak otoyola çıkan otobüsler hızlı giderek can ve yolcu güvenliğini hiçe sayabiliyor. Bu nedenle otoyollara çıkan otobüsler azami olarak 70 kilometre hızla gidecek.