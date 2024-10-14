Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.



TCMB verilerine göre 4 Ekim itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:



1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,80

3 aya kadar vadede yüzde 59,74

6 aya kadar vadede yüzde 49,36

1 yıla kadar vadede yüzde 48,91

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44,71