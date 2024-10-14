Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu

Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için tahminleri gelecek yıla ötelendi. Faizlerin düşeceği beklentileri nakit parası olan vatandaşları, yüksek faiz oranlarını değerlendirmek için harekete geçirdi. Bankalar da müşteri kazanmak için daha yüksek faiz oranları uygulamaya başladı. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri için sunulan faiz oranları farklı dikkat çekti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 1

Piyasaların faiz indirimine yönelik tahminleri 2025 yılına ertelenmeye başladı.

Beklentileri aşan eylül enflasyonu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasıyla birlikte faiz indirim tahminleri ötelendi.

Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyledi.

NTVPARA HABERLERİ

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 2

Son gelişmelerin ardından vatandaşların yüksek mevduat faizi getirisi arayışı hızlandı.

Bankalar da mevduat faiz oranlarını güncellemeye başladı.

Yeni kampanyalarda eski ile yeni müşterilere sunulan faiz oranlarında fark açıldı.

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 3

Vatandaşlar ise bankaların kampanyalarını fırsata çevirdi.

Elindeki mevduatı farklı bankalarda dolaştıran vatandaşlar, daha yüksek getiri avantajlarından faydalanmaya çalıştı.

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 4

MEVDUAT FAİZ ORANI KAÇ OLDU?

Bankaların mevcut müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları yüzde 44-49 bandında seyretti. Düşüşte piyasalardaki fazla Türk Lirası'nın etkileri hissedildi.

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 5

Sıkı para politikasının piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faizlerde hareketlilik devam etti.

Gecelik faiz, cuma günü politika faizinin altına kalarak yüzde 48,9'a kadar indi.

Bu durumun mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu.

Piyasadaki likidite fazlası 300 milyar lira civarında hesaplandı.

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 6

YENİ MÜŞTERİYE DAHA YÜKSEK FAİZ

Yeni mevduat yatırımcısı kazanma hedefiyle yapılan kampanyalarda faiz oranı yüzde 54'e kadar yükseldi.

Yatırımcılar, farklı bankalarda hespa açarak mevduatlarını taşımaya başladı.

Bankacılık sektörü kaynaklarına göre bankalarda yeni müşteri hesap açılışları hızlandı.

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 7

MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

TCMB verilerine göre 4 Ekim itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,80
3 aya kadar vadede yüzde 59,74
6 aya kadar vadede yüzde 49,36
1 yıla kadar vadede yüzde 48,91
1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 44,71

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 8

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 104 bin 367 TL
Net kazanç: 4 bin 367 TL

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 9

Ana para: 100 bin TL
Faiz oranı: Yüzde 47
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL
Net kazanç: 3 bin 801 TL

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 10

1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIR?

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 54
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL
Net kazanç: 43 bin 672 TL

Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu - 11

Ana para: 1 milyon TL
Faiz oranı: Yüzde 48
Vade: 32 gün
Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL
Net kazanç: 38 bin 820 TL

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