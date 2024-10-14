Hoşgeldin rekabeti kızıştı: Yüksek faiz arayan bankaya koştu
Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için tahminleri gelecek yıla ötelendi. Faizlerin düşeceği beklentileri nakit parası olan vatandaşları, yüksek faiz oranlarını değerlendirmek için harekete geçirdi. Bankalar da müşteri kazanmak için daha yüksek faiz oranları uygulamaya başladı. Yeni kampanyalarda eski-yeni müşteri için sunulan faiz oranları farklı dikkat çekti. İşte mevduat faiz oranlarında son durum...
Piyasaların faiz indirimine yönelik tahminleri 2025 yılına ertelenmeye başladı.
Beklentileri aşan eylül enflasyonu ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamasıyla birlikte faiz indirim tahminleri ötelendi.
Karahan, aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu söyledi.