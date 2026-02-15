Hurma tezgahta, kilosu 960 liraya kadar çıktı. Hurmanın iyisini anlamak için altın değerinde ipucu
15.02.2026 08:41
Son Güncelleme: 15.02.2026 09:35
NTV - Haber Merkezi
Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan hurma, tezgahları süslemeye başladı. Bu yıl hurmanın fiyatı 960 liraya kadar yükseldi. Hurma alırken dikkatli olmak ve kaliteli olanı seçmek büyük önem taşıyor.
HURMANIN BESLEYİCİLİĞİ
Ramazan ayının gelmesiyle tezgahlarda hurmalar yer almaya başladı. Doğal enerji kaynağı olan hurma içerdiği glikoz, fruktoz ve sakkaroz gibi doğal şekerlerle vücuda enerji veriyor. Yüksek potasyum oranı ile kan basıncını dengeleyerek kalp sağlığının düzenlenmesine yardımcı olabiliyor. Faydalarıyla bilinen ve iftar ve sahurda tüketilen hurma fiyatıyla da dikkat çekiyor.
KİLOSU YAKLAŞIK BİN LİRA
Ramazana sayılı günler kala hurma satışlarında da yoğun talep var. Eminönü esnafının hurma piyasasını incelediğimizde fiyat aralığı 420-960 lira arasında değişiyor. Hatta bin liraya kadar çıkıyor. Esnaf vatandaşların hurmaya ilginin yoğun olduğunu aktarırken her bütçeye göre hurma satışının olduğunu belirtiyor. Hurma satışı yapan esnafın tezgahlarında kilogramla satışın yanında dikkat çeken bir değer satış ise tane ile satışların başlaması oldu.
ntv. com. tr'nin sorularını yanıtlayan Eminönü esnafı bu satışları "Göz hakkı olarak tadım yapmak isteyen her müşteriye ikramda bulunmak bizleri zarara uğratıyor. Esnaf olarak tane ile satış yöntemine başvurmak durumunda kaldık." diyerek açıklıyor.
YAŞ HURMA
Sukkari yaş hurma, dalından olmamış halde toplanıp buzluklarda muhafaza edilen ve taze tadıyla yenilebilen kaliteli bir hurma çeşidi olarak tezgahlarda yer alıyor. Yaş hurmanın kilosu 200 lira civarında satılıyor. Yaş hurmanın buzdolabında muhafaza edilmesi gerekiyor.
Yaş hurmada daha fazla su bulunuyor. Bundan dolayı çok yumuşak, sulu ve ağızda eriyen bir dokuya sahip oluyor. Tatlılık, genellikle glikoz ve sakkarozdan gelmek yerine fruktozdan gelir, bu da tüketiciye daha narin bir tat sunuyor.
HURMANIN İYİSİ NASIL ANLAŞILIR?
Vatandaş bütçesine göre olan hurmayı tercih ediyor ancak hurmanın kalitesiz olanları da tezgahta. Peki, hurmanın kalitesi nasıl anlaşılır?
Hurmanın kalitelisinin nasıl anlaşılacağını anlatan Eminönü esnafı Samet Ünal "Buzhanede 2-3 sene bekletip piyasaya sürülebilecek bir ürün ve kaliteli olmayan hurma tezgahlarında dizmeden atılarak sunulur genelde bu da alt kısımda kabukluların kalmasına neden oluyor. Hurmanın ucunda kabuk gibi görülen beyaz kısmı çıktığında hurma artık ufak ufak eskimeye başladığını anlayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
HURMANIN EN BESLEYİCİ HALİ
2 adet hurma
1 yemek kaşığı yoğurt
1 su bardağı süt
1 adet muz
1 tatlı kaşığı kakao
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Hurmaların çekirdeklerini çıkararak muzlarla birlikte bir kaba alıyoruz. Ardından süt, kakao, yoğurt, keten tohumu ilave edip blenderdan geçirildiğinde tüketmeye hazır hale geliyor. Protein oranı oldukça yüksek olan bu içecek uzun süre tokluk hissi sağlayarak açıklık krizlerini engellemeye yardımcı olabiliyor.