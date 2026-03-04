Hürmüz Boğazı kapatıldı, gıda gemileri ulaşamıyor. Gıda krizi kapıda
04.03.2026 13:01
NTV - Haber Merkezi
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrol tedariği kadar gıda tedariğini de tehlikeye sokuyor.
GIDA KRİZİ 50 MİLYON KİŞİYİ ETKİLEYEBİLİR
Saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel enerji piyasasını paniğe sürükledi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında dünya çapında yükseliş görülüyor. Bir diğer kriz ise önümüzdeki süreçte gıda konusunda yaşanması bekleniyor. Financial Times'da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl Körfez bölgesine ithal edilen yaklaşık 30 milyon ton tahılın yaklaşık 14 milyon tonu İran'a gitti ve bu sevkiyatların çoğu Hürmüz üzerinden gerçekleşti.
Emtia analiz şirketi Kpler'in tahminlerine göre, Suudi Arabistan tahıl ve yağlı tohumlarının yaklaşık yüzde 40'ını doğu Körfez limanları üzerinden ithal ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ını Dubai'deki Cebel Ali limanı üzerinden getiriyor. Ayrıca BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar için konteynerli gıda ve bozulabilir ürünler taşıyor ve yaklaşık 45 ila 50 milyon kişiye hizmet veriyor.
İRAN'IN GIDA REZERVİ 4 AY YETEBİLİR
Ortaya konulan veriler ışığında savaşın bu seyirde ilerlemesi noktasında körfezde gıda krizi yaşanacak. Hollanda'daki Leiden Üniversitesi'nde Orta Doğu çalışmaları ve uluslararası ilişkiler alanında yardımcı doçent olan Christian Henderson, "Bölgede acil bir gıda güvensizliği riski var" dedi. "Körfez ülkeleri ithal gıdaya son derece bağımlı" diye ekledi.
İran Tarım Bakanı Gholamreza Nouri-Ghezeljeh, vatandaşlardan panik halinde alışveriş yapmamaları konusunda uyardı. İran'lı yetkililer savaş başlamadan önce 4 milyon ton buğdayın stratejik rezerv olarak depolandığını ve bunun dört aya kadar tüketim için yeterli olacağını belirtmişti.
GIDA HER SEKTÖRÜ ETKİLEYEBİLİR
İran kendi gıda üretiminin büyük bir bölümünü üretse de tahıl gibi ürünleri ithal alıyor. Bu ithal alınan gıda ürünlerinin neredeyse tamamı Hürmüz Boğazı üzerinden tedarik ediliyor. İthal alınan ürünler yalnızca yemeklik değil hayvan yemi için de kullanılıyor. İran'ın gıda konusunda problem yaşamaya başlaması hayvancılık sektörü gibi bir çok sektörde de probleri beraberinde getirecek.