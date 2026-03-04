Hürmüz Boğazı kapatıldı, gıda gemileri ulaşamıyor. Gıda krizi kapıda

Saldırıların ardından Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel enerji piyasasını paniğe sürükledi. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında dünya çapında yükseliş görülüyor. Bir diğer kriz ise önümüzdeki süreçte gıda konusunda yaşanması bekleniyor. Financial Times 'da yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl Körfez bölgesine ithal edilen yaklaşık 30 milyon ton tahılın yaklaşık 14 milyon tonu İran'a gitti ve bu sevkiyatların çoğu Hürmüz üzerinden gerçekleşti.

Emtia analiz şirketi Kpler'in tahminlerine göre, Suudi Arabistan tahıl ve yağlı tohumlarının yaklaşık yüzde 40'ını doğu Körfez limanları üzerinden ithal ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ını Dubai'deki Cebel Ali limanı üzerinden getiriyor. Ayrıca BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar için konteynerli gıda ve bozulabilir ürünler taşıyor ve yaklaşık 45 ila 50 milyon kişiye hizmet veriyor.