IBAN ile para transferine dikkat! Mutlaka bunu yapın

Kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen bazı işletmeler, ödemeyi yapan kişi açısından riskler barındırıyor.

Kişinin para gönderdiği IBAN'ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorunlar doğurabiliyor.