IBAN ile para transferine dikkat! Mutlaka bunu yapın
24.02.2026 09:24
NTV - Haber Merkezi
IBAN yoluyla yapılan para transferleri bazı hukuksal riskleri de beraberinde getiriyor. Para gönderilen hesabın başka suçlar nedeniyle takipte olması gibi durumlar parayı göndereni mağdur edebilir. Uzmanlar bu nedenle transferdeki açıklama kısmının doldurulması gerektiğini vurguluyor.
Vatandaşların ödemelerinde sık sık kullandığı IBAN yoluyla para transferi, bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor.
Kredi kartı komisyonundan kaçınmak ya da fiş ve fatura düzenlememek için müşterilerden IBAN yoluyla tahsilat yapmak isteyen bazı işletmeler, ödemeyi yapan kişi açısından riskler barındırıyor.
Kişinin para gönderdiği IBAN'ın suç gelirleri riski ya da başka nedenlerle takip altında olması, hesaba para gönderen kişi açısından da hukuki sorunlar doğurabiliyor.
BU NOKTALARA DİKKAT!
IBAN yoluyla yapılan para transferlerinde yasal sorumluluk altına girilmemesi için dikkat edilmesi gereken kritik noktalar var.
Bunlardan en önemlisi transferdeki açıklama kısmını doldurmak.
Ayrıca bir işletmede ödeme yapılacaksa IBAN numarasının işletmeye kayıtlı olup olmadığına da dikkat edilmeli.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Avukat Umut Metin, ödemenin neden yapıldığının delillendirilmesi gerektiğini dile getirdi.