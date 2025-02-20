İBB bursu 2 taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İBB burs ödemelerinde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli bursu ile 100 bin öğrenciye 15 bin TL tutarında eğitim desteği sağlayacağını duyurmuştu. İBB bursunun iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı. İlk taksit ödemelerinin tamamlanması ardından gözler 2. taksit ödemelerine çevrildi. Peki, İBB bursu 2 taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İBB burs ödemelerinde son durum ne?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı" kapsamında, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrencilere toplam 15.000 TL burs desteği sağlayacağını duyurmuştu. Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler ödeme tarihleri merak ediliyor.