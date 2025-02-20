İBB bursu 2 taksit ödemeleri ne zaman yatacak? İBB burs ödemelerinde son durum

İBB BURSU 2. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz yıl, ikinci taksit ödemeleri şubat ayında yapılmıştı. Bu nedenle, bu yıl da ikinci taksit ödemelerinin şubat veya mart aylarında gerçekleştirilmesi beklenityor. Kesin ödeme tarihi belirlendiğinde, İBB tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyuru yapılacak.