İki renkli olması ve fiyatıyla şaşırtıyor. Yok satan meyve için yıldız testi yapılıyor

Nisan ayında yaşanan don felaketi diğer tarım ürünlerini etkilediği gibi misket elmayı da etkiledi.Normalde ortalama 25 bin tondan fazla elma üretilen şehirde meyve türlerinin tamamında görülen afet nedeniyle sadece 2 bin ton civarında elma hasadı yapıldı.

Meyve diyarı olarak adlandırılan Ziyaret şehrinin üreticilerinden Mustafa Tokmak da bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma için bu yıl mevsim şartları uygun gittiği için hasattan umutlu olduklarını söyledi.