İki renkli olması ve fiyatıyla şaşırtıyor. Yok satan meyve için yıldız testi yapılıyor
22.02.2026 10:45
İHA
Amasya'nın coğrafi işareti olan misket elması manavlarda ve pazarlarda yok satıyor. Ürünün kilosu 150 liraya kadar ulaştı. Esnaf taklit ürünlere karşı uyarıyor.
KİLOSU 150 LİRA TEZGAHLARDA BULUNMUYOR
Amasya’da 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli misket elma pazar ve manavlarda yok satıyor. Satıcılar ürün azlığı nedeniyle kilosu 150 lirayı buldu. Fiyatının pahalılığı vatandaşın talep etmesini engellemedi. Vatandaş manav ve pazarlarda sıklıkla misket elmasını soruyor.
YILDIZ TESTİ
Esnaf taklit ürünlere karşı uyarıyor. Amasya'nın 2 bin yıllık ürününün gerçekliği basit bir testle anlaşılıyor. Esnaf elmalarını taklitlerinden ayırmak için ortasından kesip yıldızının görünmesiyle test ederek müşterilerine veriyor. elma yetiştiricisi Ömer Balkar, "Sattığımız elmanın damaklarda tat bırakan hakiki misket elması olduğunu kanıtlamak için ortasından kesip yıldızını gösteriyoruz." dedi.
ZİRAİ DON MİSKET ELMAYI DA VURDU
Nisan ayında yaşanan don felaketi diğer tarım ürünlerini etkilediği gibi misket elmayı da etkiledi.Normalde ortalama 25 bin tondan fazla elma üretilen şehirde meyve türlerinin tamamında görülen afet nedeniyle sadece 2 bin ton civarında elma hasadı yapıldı.
Meyve diyarı olarak adlandırılan Ziyaret şehrinin üreticilerinden Mustafa Tokmak da bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki beş yıldızlı misket elma için bu yıl mevsim şartları uygun gittiği için hasattan umutlu olduklarını söyledi.