İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor. Yeni uygulama aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendirecek. Düzenleme sayısı 80 bini bulan ikinci el araç satış yetkilisini etkileyecek. Buna göre aracını satmak isteyen e-devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak. 2025 yılından itibaren yetkisiz hiçbir araç ilana çıkamayacak.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı. Yeni uygulamanın ayrıntıları netleşmeye başladı.