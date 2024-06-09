İkramiye haftası! Emekli ve kamu işçilerinin ikramiye takvimi
Milyonlarca emekli ve kamu işçisi için ikramiye takvimi belli oldu. Emekliler, yarından itibaren ikramiyelerini almaya başlayacak. 1 milyon kamu işçisi için de tarih Resmi Gazete'de yayınlandı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli ve kamu işçisinin ikramiye takvimi...
EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesini alacağı tarih geçen hafta belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında yatırılacağını duyurmuştu.