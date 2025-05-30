İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında

TEDİYE ÖDEME NEDİR?

Tediye, esasen "ödeme" veya "ücret" anlamına gelir. Türk iş hukukunda ikramiye benzeri bir ek ödeme olarak kullanılır. İş Kanunu’na göre, işçilere yılda dört kez ödenmesi gereken ilave tediye (genelde taşeron veya kamu işçilerine) en yaygın şeklidir. Bu ödemeler, işçilerin maaşlarının haricinde yılda dört eşit taksitte (veya hükümet tarafından belirlenen tarihlerde) yapılır.



