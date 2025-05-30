İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler ilave tediye ödemelerine çevridi. Alınan karara göre, tediyelerde ilk ödeme haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri nedir, kime yapılır?

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında - 1

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı ilave tediye ödemeleri tarihlerini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilk ödeme 2 Haziran'da, ikinci ödeme ise 17 Aralık'ta yapılacak.

NTVPARA HABERLERİ

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında - 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir” ifadeleri kullanıldı

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında - 3

TEDİYE ÖDEME NEDİR?

Tediye, esasen "ödeme" veya "ücret" anlamına gelir. Türk iş hukukunda ikramiye benzeri bir ek ödeme olarak kullanılır. İş Kanunu’na göre, işçilere yılda dört kez ödenmesi gereken ilave tediye (genelde taşeron veya kamu işçilerine) en yaygın şeklidir. Bu ödemeler, işçilerin maaşlarının haricinde yılda dört eşit taksitte (veya hükümet tarafından belirlenen tarihlerde) yapılır.

İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında - 4

TEDİYE ÖDEMELERİ KİME YAPILIR?

Kamu işçilerine ödenir. Örneğin:

Belediye işçileri

Karayolları çalışanları

Orman işçileri

Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçiler

Genel bütçeden veya özel bütçeden maaş alan diğer işçiler

Kadroya geçirilen taşeron işçileri de (örneğin hastane, üniversite veya belediyede taşeron olarak çalışırken kadroya alınanlar) ilave tediye ödemesinden faydalanır.

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