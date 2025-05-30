İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediyede ilk ödeme haziran ayında
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler ilave tediye ödemelerine çevridi. Alınan karara göre, tediyelerde ilk ödeme haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri nedir, kime yapılır?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı ilave tediye ödemeleri tarihlerini duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, ilk ödeme 2 Haziran'da, ikinci ödeme ise 17 Aralık'ta yapılacak.