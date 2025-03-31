"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların otomobile erişimini daha kolay hale getirmek amacıyla, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere özel olarak "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" başlatılacak. Bu program, yerli otomobil üretimini teşvik ederken aynı zamanda ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye yönelik bir adım olarak öne çıkıyor. Program kapsamında, yerli üretim otomobillerin daha ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla, söz konusu ailelere finansal katkılar ve özel ödeme planları sunulacak. Bu destekler sayesinde, aileler yerli otomobilleri tercih ederek hem ekonomik açıdan avantaj sağlayacak, hem de Türkiye'nin otomotiv sektörüne olan katkılarını artırmış olacaklar. Programın hedefi, yerli otomobil üretiminin yaygınlaşmasına ve Türkiye'nin otomotiv sanayisinin küresel rekabette daha güçlü bir konuma gelmesine katkı sunmaktır.