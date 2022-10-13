İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor.
Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.
Projenin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'ndan sonra duyurmuştu.
Cumhurbaşkanı, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" diye konuştu.
İşte merak edilenler ve bakanlık tarafından hazırlanan projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış...
Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.
Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.
Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak. YANLIŞ
DOĞRUSU :
Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.
Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor. YANLIŞ
DOĞRUSU:
İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16 bin TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18 bin TL’dir.
Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.
Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır.
Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.
Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur. YANLIŞ
DOĞRUSU:
İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin yüzder 10’u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.
Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği olmayacak. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.
İşyeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU:
İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.
İlk işyerim projesine herkes başvurabilir. YANLIŞ
DOĞRUSU:
İlk işyerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair. belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır.
Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz. YANLIŞ
DOĞRUSU:
Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve arsa çıkan ak sahibi hikisinden birini tercih etmek durumundadır, ancak ev ve işyeri yada arsa ve işyerinden ikisi birden alınabilir.