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İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nin ikinci ayağını oluşturan arsa satışları için başvurular devam ederken ortaya atılan iddialara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 15 başlıkla yanıt geldi.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 1

TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor.

Proje kapsamında 1 milyon arsa 10 bin iş yeri için başvurular alınacak.

Projenin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'ndan sonra duyurmuştu. 

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 2

Cumhurbaşkanı, "Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşa sunacağız. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Arsa tapuları Aralık ayından itibaren alınabilecek. Arsaların tapularının tamamının dağıtımı 2 yıl içinde bitecek" diye konuştu.

İşte merak edilenler ve bakanlık tarafından hazırlanan projeyle ilgili 15 doğru 15 yanlış... 

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 3

Ev başvurusu yapan arsa için başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Ev başvurusu yapan arsa ve iş yerine de başvurabilir.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 4

Arsa taksitleri de memur maaş artışına göre artacak. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacaktır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 5

Arsada ödemeler kura çekildikten hemen sonra başlayacak. YANLIŞ

DOĞRUSU :

Hak sahipliği kurası çekildikten sonra arsa belirleme kurası gerçekleşecek, bankayla sözleşme imzalandıktan sonra peşinatın yatırıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra taksitler ödenmeye başlayacaktır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 6

Arsa başvurusunda aylık gelir durumu şartı bulunmuyor. YANLIŞ

DOĞRUSU:

İlk Evim Arsa projesinde de aylık gelir durumu 16 bin TL'nin altında olması şartı aranmaktadır. İstanbul için gelir şartı 18 bin TL’dir.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 7

Arsa başvurularında da kontenjan bulunacak. YANLIŞ

DOĞRUSU

Özel bir kontenjan ayrılmamıştır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 8

Aynı haneden eşler arsa ve iş yeri için başvuru yapabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Gençler hariç (18 yaşını doldurmuş) aynı haneden eşler başvuru yapamaz, yapması halinde tüm başvurular geçersiz sayılır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 9

Evi olan arsaya başvurabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin, eşinin ve ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması gerekmektedir. İşyeri olan kimseler arsaya başvurabilir.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 10

Hisseli konut, arsa ya da tarlası olan başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Hisseli konut, arsa , veya tarlası olanlar arsa başvurusu yapabilir. Apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 11

Arsa kurasında hak sahibi olanlar arsa tahsisinin ardından istediği zaman konutunu yapmaya başlayabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 12

2 yıl içinde arsaya ev yapılmamasının yaptırımı yoktur. YANLIŞ

DOĞRUSU:

İnşaat yapım süreleri ile ilgili şartlara uymayanlara tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın, ödemiş olduğu bir bedel var ise ödemiş olduğu bedelin yüzder 10’u kesilerek kalan meblağ iade edilir ve tahsisi geri alınır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 13

Arsayı alan ev yaparken TOKİ desteği olmayacak. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Müstakil ev isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, ancak, kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak.  Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek, çoğunluk sağlanarak bina yapımını talep edenlere de TOKİ yapım desteği sağlayacak.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 14

İşyeri projesi için sadece nüfusa kayıtlı olduğu ilde başvuru yapılabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU

İş yeri başvurusunda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırda faaliyette bulunuyor olması gerekmektedir.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 15

İlk işyerim projesine herkes başvurabilir. YANLIŞ

DOĞRUSU:

İlk işyerim projesine başvurmak için Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Levhası e-Ticaret yapıldığına dair. belgelerinden herhangi birini gösterme şartı aranmaktadır.

İlk Evim Arsa İlk İşyerim projesi: 15 doğru 15 yanlış - 16

Ev ve arsaya başvuran iş yeri için başvuramaz. YANLIŞ

DOĞRUSU:

Ev ve arsaya başvuran iş yeri için de başvurabilir. Ev ve arsa çıkan ak sahibi hikisinden birini tercih etmek durumundadır, ancak ev ve işyeri yada arsa ve işyerinden ikisi birden alınabilir.

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