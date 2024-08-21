İlk faiz indirimi ne zaman? Yabancılardan TCMB değerlendirmesi

Faiz kararının ardından piyasalardaki faiz beklentileri değişmeye başladı. Daha önce eylül ayında indirim yapılabileceği gündeme gelmiş ancak TCMB sözlü yönlendirmelerle bu ihtimale kapıyı kapatmıştı. Dün yayınlanan metinde ise ekim ayı için indirim beklentileri de rafa kalkmaya başladı. Bazı yabancı bankalar bu yıl için faiz indirimi beklemediğini açıkladı.