İlk faiz indirimi ne zaman? Yabancılardan TCMB değerlendirmesi
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde sıkı duruş tavrını yineleyen TCMB, faiz indirimi konusunda sinyal vermedi. Bu durum ilk faiz indirimi beklentilerine yönelik güncellemeleri beraberinde getirdi.
Merkez Bankası, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Böylece faiz üst üste beşinci ayda sabit kalmış oldu. TCMB, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ettiğini ve enflasyonist etkinin azaldığını belirtti. Hizmet enflasyonunda iyileşmenin gecikmeli olacağına da dikkat çekildi.