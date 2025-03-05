Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk veriler çok iyi, hedef 65 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, erken rezervasyon verilerinin çok iyi olduğunu belirtti. Ersoy, 2025 yılında 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk veriler çok iyi, hedef 65 milyon ziyaretçi - 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründeki son gelişmeleri ve 2025 yılı hedeflerini açıkladı.

Dünya turizminin en önemli buluşmalarından biri olan ITB Berlin'de konferansında konuşan Bakan Ersoy, 2025 için hedefin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017’de 83 dolardan 2024’te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığını ifade etti.

NTVPARA HABERLERİ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk veriler çok iyi, hedef 65 milyon ziyaretçi - 2

ALMANYA VE RUSYA'DAN 7 MİLYON TURİST HEDEFİ

Turist kaynak pazarları hakkında da konuşan Bakan Ersoy, 2024'te Rusya’dan 6,7 milyon, Almanya’dan ise 6,6 milyon ziyaretçi geldiğini belirtti. İngiltere’nin ise 4,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Ersoy, Almanya ve Rusya'dan gelen erken rezervasyon verilerinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, iki pazarda da 2025 sonunda 7 milyonun üzerinde ziyaretçi beklentiğini söyledi.

Bakan Ersoy, İngiltere’den ziyaretçi sayısının ise 2025 yılında 4,8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk veriler çok iyi, hedef 65 milyon ziyaretçi - 3

TURİZMİ TÜM YILA YAYMA HEDEFİ

Turizmi tüm yıla yaymak ve Türkiye'nin 81 iline turizmi taşımak amacıyla gastronomi, kültürel miras ve alternatif turizm ürünlerinin öne çıkarıldığını belirten Ersoy, arkeolojik kazılar ve gece müzeciliği gibi projelerin de büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Ersoy, "Son 60 yılda yapılan kazı çalışmaları kadar bir çalışmayı önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.


Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk veriler çok iyi, hedef 65 milyon ziyaretçi - 4

ÇİN PAZARINDA YÜZDE 60'LIK BÜYÜME

ABD ve Çin gibi uzak pazarlardaki gelişmelere de değinen Bakan Ersoy, Çin pazarında geçen yıl yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme yaşandığını söyledi. ABD pazarında ise yüzde 20'lik büyüme olduğuna vurgu yaptı.

Ersoy, gelecekte 100 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir hedefi doğrultusunda hava yolu kapasitesinin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi

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