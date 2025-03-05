Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk veriler çok iyi, hedef 65 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründeki son gelişmeleri ve 2025 yılı hedeflerini açıkladı.



Dünya turizminin en önemli buluşmalarından biri olan ITB Berlin'de konferansında konuşan Bakan Ersoy, 2025 için hedefin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunu belirtti.



Bakan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017’de 83 dolardan 2024’te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığını ifade etti.