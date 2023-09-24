İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indirildi

Ürünün, aynı zamanda hacim genişliği en fazla olan metro aracı olduğunu aktaran Eyigün şunları söyledi:



"İlk seti 1 Eylül'de Sayın Bakanımızla Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde teslim almıştık. Kamuoyuyla paylaşmıştık. O araçlarımızı raya indirmiş olduk. Bundan sonra hummalı faaliyet olacak. 4 aracı birleştirerek set yapıyoruz. Burada toplam 7 set olacak. Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı bu. Bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor, daha yoğun yerleşimle 1500'leri bulabilir. 15,4 kilometrelik metro hattımız var. Şu an depo sahasındayız. Bütün araçların burada tamir, bakım işleri yapılıyor."