İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı raylara indirildi
Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi. Metro bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor.
İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını" ürettiklerini söyledi.