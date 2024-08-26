Influencer reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya reklamlarını yakın takibe aldı. Son iki yılda 16 influencer'a 6,4 milyon lira para cezası verildi. Sağlık, kozmetik ve takviye gıdalar ile ilgili reklamlara idari yaptırım uygulandı.
Sosyal medya tanıtımlarını mercek altına alan Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, geçen yıl 5, bu yılın ilk yarısında da 11 "influencer"'a toplam 6 milyon 388 bin 802 lira para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.
Ticaret Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kurul, sosyal medya platformları üzerinden yapılan reklamları analiz etti.
Mevzuatta "sosyal medya etkileyicisi" olarak ifade edilen influencer'ların faaliyetlerinin denetlenmesi amacıyla Reklam Özdenetim Kurulu görevlendirilmiş ve Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi Mart 2022'de başlamıştı.