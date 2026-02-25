İngilizce öğretmenliğini bıraktı, devlet desteğiyle kurdu. Şimdi siparişlere yetişemiyor

Sağlıklı tarım ve organik üretim misyonuna sahip girişimci, adım atmak konusunda beklemede kalanlara seslendi.

“Hibe ve KDV muafiyet destekleri, üretim, ekonomi ve istihdama katkı sunmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. TKDK'yi Türkiye'de insanlar için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Bizim yaptığımız dönemlerde yüzde 55 hibe desteği vardı. Şu an yüzde 70 civarında devlet yatırımcıya destek veriyor ve bu çok ciddi bir rakam. Bununla da kalmıyor, KDV desteği de alabiliyorsunuz ve kesinlikle geri ödemesi yok.” diyerek girişimcilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurmaları konusunda çağrı yaptı.