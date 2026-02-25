İngilizce öğretmenliğini bıraktı, devlet desteğiyle kurdu. Şimdi siparişlere yetişemiyor
25.02.2026 14:23
AA
Nevşehir'de arkadaşının tavsiyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun desteğini alan girişimci ayda 60 ton mantar üretiyor.
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİNİ BIRAKTI
Nevşehir'de girişimci Gürkan İzgi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 55 hibe desteği ile kurduğu tesiste ayda yaklaşık 60 ton kültür mantarı üretiyor. Arkadaşının tavsiyesi ile TKDK'nin hibe desteği programına başvuran 35 yaşındaki İzgi, 4 yıl sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakıp, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 2021'de kurduğu tesiste ekonomiye ve istihdama katkıda bulunuyor.
KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETEN TESİS
19 üretim odası ve soğuk hava deposu bulunan tesisin kuruluş aşamalarını anlatan girişimci "TKDK, o dönem yüzde 55 hibe desteği veriyordu. Şimdi oranlar biraz daha yüksek. TKDK desteklerinden iki defa yararlandık. İlk önce inşaat ve makina desteği aldık. İkincisinde de kendi enerjimizi üreteceğimiz güneş panellerini kurduk. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 12 ay boyunca ortalamaya vurduğumuz zaman herhangi bir enerji maliyetimiz olmuyor. 35 personelimiz var ve bu personelin çoğu çevremizdeki üç köyden gelen kadınlardan oluşuyor. Böylelikle çevre köylere de destek vermiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.
HERKES TKDK'YE BAŞVURMALI
Sağlıklı tarım ve organik üretim misyonuna sahip girişimci, adım atmak konusunda beklemede kalanlara seslendi.
“Hibe ve KDV muafiyet destekleri, üretim, ekonomi ve istihdama katkı sunmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. TKDK'yi Türkiye'de insanlar için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Bizim yaptığımız dönemlerde yüzde 55 hibe desteği vardı. Şu an yüzde 70 civarında devlet yatırımcıya destek veriyor ve bu çok ciddi bir rakam. Bununla da kalmıyor, KDV desteği de alabiliyorsunuz ve kesinlikle geri ödemesi yok.” diyerek girişimcilere Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na başvurmaları konusunda çağrı yaptı.