İnşaat maliyetleri açıklandı. Maliyet oranları konut fiyatlarını etkiliyor
10.02.2026 11:02
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), inşaat maliyet endeksine ilişkin verileri yayınladı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 24,50 arttı
EN ÇOK İŞÇİLİĞE ZAM GELDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun inşaat maliyet endeksine ilişkin yayınladığı verilerde inşaat maliyetleri aylık bazda yüzde 1,17 yıllık bazda ise yüzde 24,50 artış gösterdi.
Bir önceki yıla göre artış gösteren alt başlık ise işçilik maliyetleri oldu. Önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,67 arttı. 2025 yılına ilişkin artan maliyet oranları yıl boyunca konut fiyatlarına yansıdı.
MALZEME FİYATLARI DA YÜKSELİŞTE
Bina dışı yapılarıin inşaat endekslerinde de yükseliş gözlemlendi. Bina dışı yapılarda da en çok yükseliş gösteren başlık işçilik maliyetleri oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,75 arttı, işçilik endeksi ise yüzde 32,51 arttı.