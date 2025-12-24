iPhone 17 Pro Max kaçakçıları satışa başladı, 39 bin liraya satan var

Kaçak telefonlarda dolandırıcılıklar gerçekleşebiliyor. Kargo yoluyla alınan ürünlerin kopya ürün ya da içleri macun doldurulmuş boş telefon kasaları çıkabiliyor. Garanti sorunu olan, arızalandığında muhatap bulunamayan, yasal olmayan kaçak telefonlar birçok riski barındırıyor.

Kaçak ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen telefonların kullanma süresi eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.