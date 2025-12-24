iPhone 17 Pro Max kaçakçıları satışa başladı, 39 bin liraya satan var
24.12.2025 12:46
Burak Taşçı
Yurda kaçak yollarla getirilen iPhone 17 Pro Max cihazlar yurt dışı fiyatıyla neredeyse ayın rakamlara satılıyor. Alan kişiler de mağduriyet yaşayabiliyor.
Yurt dışına gidip iPhone almak cazibesini kaybetti. Yurda kaçak yollarla sokulan son model iPhone 17 cihazlar ilan sitelerinde yurt dışı cihaz olduğu belirtilerek satılıyor.
ABD'de 1200 dolara yani yaklaşık 52 bin liraya satılan iPhone 17 Pro Max'in kaçak olarak yurda sokulup satılanları 55 bin liradan başlıyor.
KAÇAK TELEFONUN İKİNCİ ELİ DAHA UCUZ
Henüz yeni çıkan iPhone 17 Pro Max'in kaçak olanının ikinci eli 39 bin liradan satılıyor. Vietnam malı olarak tabir edilen cihazlar 16 bin lira seviyesinden satılıyor ancak bu cihazların gerçek olup olmadığı bilinmiyor.
HİÇBİR ÖNLEM ALINMIYOR
Cihazların satışları herkese açık olan e-ticaret siteleri üzerinden gerçekleşiyor. Pazarlık paylarının da olduğu belirtilen cihazlar neredeyse maliyetine satılmaya başlanıyor.
KAÇAK TELEFON ALMAYIN
Kaçak telefonlarda dolandırıcılıklar gerçekleşebiliyor. Kargo yoluyla alınan ürünlerin kopya ürün ya da içleri macun doldurulmuş boş telefon kasaları çıkabiliyor. Garanti sorunu olan, arızalandığında muhatap bulunamayan, yasal olmayan kaçak telefonlar birçok riski barındırıyor.
Kaçak ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen telefonların kullanma süresi eğer telefonda çift SIM kart yuvası ya da bir SIM kart yuvası ve e-SIM varsa bu süre 8 aya çıkıyor. 4 ay fiziki SIM kart kullanılıyor, diğer 4 ay ise e-SIM ya da diğer fiziki SIM kart yuvası kullanılarak iletişim sağlanabiliyor.
4 AYLIK SÜRE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yurt dışından alınan telefon Türkiye'deki GSM şirketlerine ait SIM kartlar takılıp kullanılmaya başlandığında 4 aylık süreç başlıyor. Ancak buradaki püf nokta telefona gelen SMS tarihi oluyor. Yurt dışından alınan ve kayıt yaptırılmasına dair gelen uyarı SMS'inin geldiği tarihten itibaren 4 ay sonrasına kadar mevcut IMEI kaydından kullanım yapılıyor. SMS geldikten sonra 4'üncü ayın bittiği gün telefon iletişime kapatılıyor ve bu noktada e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yapılarak 4 ay daha kullanılıyor. İkinci 4 aylık aşamada da yine kayıt ettirmeye ilişkin SMS'in gelmesinden sonra 4 aylık süreç başlıyor.
IMEI KAYIT ÜCRETİ NE OLACAK?
2026 yılından itibaren IMEI kayıt ücreti 57 bin 241 lira 26 kuruş olarak uygulanacak.