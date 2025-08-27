iPhone 17’nin çıkış tarihi belli oldu: İşte tahmini Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri

Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 17 serisi, teknoloji dünyasında büyük merakla bekleniyor. Lansman tarihi resmileşirken, cihazların özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili sızıntılar da şimdiden gündem oldu.

iPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, geleneksel lansman etkinliğini bu yıl 9 Eylül 2025’te gerçekleştirecek. Etkinliğin ardından 12 Eylül’de ön siparişler başlayacak, küresel satışlar ise 19 Eylül’de yapılacak. Türkiye’de ise yeni modellerin Eylül sonu – Ekim başı gibi satışa çıkması bekleniyor.

HANGİ MODELLER TANITILACAK

Apple’ın bu yıl dört farklı model duyurması bekleniyor:
iPhone 17, iPhone 17 Air (ultra ince tasarım), iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max

Özellikle Air modeli, yalnızca 5,5–6 mm kalınlıkla Apple’ın bugüne kadarki en ince telefonu olacak.

BEKLENEN ÖZELLİKLER

Tasarım: Daha küçük kamera adası, inceltilmiş Dynamic Island, titanyum ve alüminyum gövde
Ekran: 6.3 inç LTPO OLED, 120 Hz ProMotion
İşlemci: A18/A19 çipi, Pro modellerde A19 Pro

Bellek: 8 GB (17 ve Air), 12 GB (Pro ve Pro Max)
Kamera: 24 MP ön kamera, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8× optik zoom, 8K video
Bağlantı: Wi-Fi 7, 5G modem, 35 W hızlı şarj, Qi2 kablosuz şarj desteği

iPHONE 17 FİYATLARI

Apple’ın bu yıl fiyat artışına gideceği öngörülüyor. Analistlere göre tüm modellerde 50 dolarlık bir artış gündemde.

iPhone 17 Pro’nun ABD’de 1050 dolardan satışa çıkacağı, ancak depolamanın 256 GB’a yükseltileceği belirtiliyor.

En pahalı model olan iPhone 17 Pro Max’in fiyatının 1600 doları aşabileceği konuşuluyor.
iPhone 17 Air’in ise 899 dolar seviyesinden başlayabileceği tahmin ediliyor. 

TÜRKİYE'YE NASIL YANSIR?

Bu fiyatların Türkiye’ye yansımasıyla birlikte, iPhone 17 serisinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla raflarda olması öngörülüyor.

Bir önceki model iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı ise 70 bin TL'den başlıyor. 

Apple, Eylül etkinliğinde yalnızca iPhone 17 serisini değil, Apple Watch Series 11, yeni nesil AirPods ve bazı Home aksesuarlarını da tanıtabilir. Ayrıca, M5 çipli yeni iPad Pro modellerinin de aynı etkinlikte sahne alması ihtimaller arasında.

