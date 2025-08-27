iPhone 17’nin çıkış tarihi belli oldu: İşte tahmini Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri

TÜRKİYE'YE NASIL YANSIR?

Bu fiyatların Türkiye’ye yansımasıyla birlikte, iPhone 17 serisinin 80 bin TL’den başlayan fiyatlarla raflarda olması öngörülüyor.

Bir önceki model iPhone 16 serisinin başlangıç fiyatı ise 70 bin TL'den başlıyor.

Apple, Eylül etkinliğinde yalnızca iPhone 17 serisini değil, Apple Watch Series 11, yeni nesil AirPods ve bazı Home aksesuarlarını da tanıtabilir. Ayrıca, M5 çipli yeni iPad Pro modellerinin de aynı etkinlikte sahne alması ihtimaller arasında.