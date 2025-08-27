iPhone 17’nin çıkış tarihi belli oldu: İşte tahmini Türkiye fiyatı ve öne çıkan özellikleri
Apple’ın yeni amiral gemisi olacak iPhone 17 serisi, teknoloji dünyasında büyük merakla bekleniyor. Lansman tarihi resmileşirken, cihazların özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili sızıntılar da şimdiden gündem oldu.
iPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, geleneksel lansman etkinliğini bu yıl 9 Eylül 2025’te gerçekleştirecek. Etkinliğin ardından 12 Eylül’de ön siparişler başlayacak, küresel satışlar ise 19 Eylül’de yapılacak. Türkiye’de ise yeni modellerin Eylül sonu – Ekim başı gibi satışa çıkması bekleniyor.