 İş dünyasının EYT talepleri - Son Dakika Ekonomi Haberleri | Ntv Para
ntv.com.tr

İş dünyasının EYT talepleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona yaklaşılırken iş dünyası taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'e iletti. İş dünyası ne istiyor? Kıdem tazminatına ilişkin önerileri ne? İşte iş dünyasının EYT talepleri...

İş dünyasının EYT talepleri - 1

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde geri sayım sürüyor. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin faydalanacağı düzenlemenin açıklanmasına kısa bir süre kala iş dünyası taleplerini açıkladı.

İş dünyasının EYT talepleri - 2

TİSK'in gündeme getirdiği talepler sonrası diğer çatı örgütleri de EYT düzenlemesine ilişkin açıklamalar yaptı.

İşveren tarafının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ilettiği talepler netleşti.

İş dünyasının EYT talepleri - 3

İşverenler düzenlemenin işletmelere etkisi hakkında şu tespitlerde bulundu:

- 2023 yılında asgari ücret artışına bağlı olarak, emekli olacaklara yapılacak yüklü kıdem tazminatı ödemeleri işletmelerin finans ihtiyacını artıracak.

İş dünyasının EYT talepleri - 4

- EYT yasalaştığında firmalara göre değişmekle birlikte işgücü kaybı ortalama yüzde 20 olacak, işletmelerde 45-55 yaş kuşağında en yetkin gruptaki kıdemli ve nitelikli işgücü kaybı ortaya çıkacak.

İş dünyasının EYT talepleri - 5

- Sosyal Güvenlik Sistemi açığının azaltılması için önümüzdeki dönemlerde sigorta prim oranlarının yükseltilmesi gündeme gelebilecek.

İş dünyasının EYT talepleri - 6

- Emekli olanların istihdamının devam etmesi durumunda sosyal güvenlik destekleme prim oranı yüksek olduğu için işletmelerin prim yükü artacak.

İş dünyasının EYT talepleri - 7

- Emekli olanların yeniden çalışmaya başlamalarında, kayıt dışı çalışma talepleri sebebiyle kayıt dışı istihdam artacak.

İş dünyasının EYT talepleri - 8

İŞVERENLERİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

- Uygulama en az 1 yıl işsiz olanlardan başlamalı.

İş dünyasının EYT talepleri - 9

- Kademeli yaş düşürme ve benzeri modellerle, sigortalılık süreleri dikkate alınarak EYT emeklilik tarihleri yıllara yayılmalı.

İş dünyasının EYT talepleri - 10

- EYT sebebiyle emekli olacaklara ödenecek kıdem tazminatları için işletmelere düşük faizli ve uzun vadeli finansman imkanı sağlanmalı.

İş dünyasının EYT talepleri - 11

- Mevcut çalışanlara emeklilik hakkı verilecekse en az 8 haftalık ihbar süresi bildirimi getirilmeli.

İş dünyasının EYT talepleri - 12

- EYT sebebiyle emekli olacakların işten ayrılması sebebiyle istihdam teşviklerinde meydana gelebilecek kayıpların önlenmesi için düzenleme yapılmalı.

İş dünyasının EYT talepleri - 13

- Emekliliğe hak kazanan işçinin çalışmaya devam etmek istemesi durumunda emekli aylığı bağlanması için işyerinden ayrılma zorunluluğu kaldırılmalı.

İş dünyasının EYT talepleri - 14

- Emekliye ayrılanların, işletme ihtiyaçlarından dolayı istihdam edilebilmesi için sosyal güvenlik destekleme prim oranları düşürülmeli.

İş dünyasının EYT talepleri - 15

Düzenlemenin aralık ayı başında TBMM'ye sunulması bekleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER